Запад Украины и побережье остаются туристическими лидерами - Государственное агентство по туризму

В первом квартале 2025 года путешественники в Украине чаще всего выбирали для поездок западные области и морское побережье. Об этом во время брифинга сообщила глава Государственного агентства развития туризма Наталья Табака, передает УНН.

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Табака рассказала, что украинцы активно путешествуют внутри страны, несмотря на войну.

Мы можем отслеживать настроения путешественников, которые выбирают поездки по Украине. С помощью оплаченного туристического сбора. И за первый квартал 2025 года среди лидеров – остаются западные территории Украины. Это Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская области, Хмельницкая, также Тернопольская область. И вокруг Киева путешествуют. И, конечно, в летний сезон даже несмотря на такие тревожные ночи и опасности выбирают отдых на море – отметила глава Государственного агентства развития туризма.

По ее словам, украинцы больше всего стремятся к перезагрузке, отдыху на природе и у воды.

В целом основной запрос – это сон, отдых на природе, отдых у водоема – река, озеро или море – добавила Наталья Табака.

Справка

Государственное агентство развития туризма осуществляет аналитический мониторинг внутреннего туризма на основе данных о туристическом сборе. Эти данные помогают формировать государственную политику в сфере туризма.

Напомним

Несмотря на полномасштабное вторжение, внутренний туризм в Украине постепенно восстанавливается, сохраняя лидирующие позиции для регионов с природными ресурсами и рекреационными возможностями.

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