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Запад Украины и побережье остаются туристическими лидерами - Государственное агентство по туризму

Киев • УНН

 • 398 просмотра

В первом квартале 2025 года украинцы выбирали для путешествий западные области и морское побережье, о чем сообщила глава Государственного агентства развития туризма Наталья Табака. Путешественники стремятся к перезагрузке и отдыху на природе, особенно у водоемов.

Запад Украины и побережье остаются туристическими лидерами - Государственное агентство по туризму

В первом квартале 2025 года путешественники в Украине чаще всего выбирали для поездок западные области и морское побережье. Об этом во время брифинга сообщила глава Государственного агентства развития туризма Наталья Табака, передает УНН.

Подробности

Табака рассказала, что украинцы активно путешествуют внутри страны, несмотря на войну.

Мы можем отслеживать настроения путешественников, которые выбирают поездки по Украине. С помощью оплаченного туристического сбора. И за первый квартал 2025 года среди лидеров – остаются западные территории Украины. Это Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская области, Хмельницкая, также Тернопольская область. И вокруг Киева путешествуют. И, конечно, в летний сезон даже несмотря на такие тревожные ночи и опасности выбирают отдых на море

– отметила глава Государственного агентства развития туризма.

По ее словам, украинцы больше всего стремятся к перезагрузке, отдыху на природе и у воды.

В целом основной запрос – это сон, отдых на природе, отдых у водоема – река, озеро или море

– добавила Наталья Табака.

Справка

Государственное агентство развития туризма осуществляет аналитический мониторинг внутреннего туризма на основе данных о туристическом сборе. Эти данные помогают формировать государственную политику в сфере туризма.

Напомним

Несмотря на полномасштабное вторжение, внутренний туризм в Украине постепенно восстанавливается, сохраняя лидирующие позиции для регионов с природными ресурсами и рекреационными возможностями.

Одесса, Закарпатье и Волынь: эксперт рассказал о вариантах отдыха 27.05.25, 11:04 • 108922 просмотра

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Общество
Львовская область
Хмельницкая область
Тернопольская область
Ивано-Франковская область
Закарпатская область
Украина
Киев
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