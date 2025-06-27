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Спрос восстанавливается: что происходит с туризмом в Украине и как изменились цены

Киев • УНН

 • 6520 просмотра

Несмотря на угрозы безопасности, украинцы активно путешествуют, выбирая Львовскую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области. Директор Центра развития туризма Владимир Царук отметил, что цены в отелях выросли незначительно, а сезонность влияет на стоимость.

Спрос восстанавливается: что происходит с туризмом в Украине и как изменились цены

Несмотря на постоянные угрозы и нестабильность, украинцы не отказываются от путешествий. В фокусе — безопасные направления: Львовщина, Ивано-Франковщина и Закарпатье. Однако отрасль сталкивается с новыми трудностями: сезонные колебания цен, нехватка персонала. Об этом в комментарии УНН директор Центра развития туризма Владимир Царук.

Состояние и статистика туризма во время войны

Как отмечает Царук, сейчас украинцы выбирают путешествия на западную Украину — это Ивано-Франковская область, это Львовская, это Закарпатье.

Эти три региона, которые больше всего интересуют и куда больше всего едут туристы, потому что, во-первых, там есть достаточно значительная гостиничная база. Во-вторых, инфраструктура налажена, и третье, есть удобное транспортное сообщение

- отметил Царук.

По его словам, хоть люди и выбирают путешествия к морю, однако ситуация с безопасностью еще не такова, чтобы можно говорить, что значительное количество украинцев поедет именно на море.

Это первое, второе — как мы видим, июнь месяц был аномально холодным, поэтому море, и даже если бы ситуация с безопасностью была иной, то все равно июнь был бы провальным месяцем

- указал эксперт. 

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Основные виды внутреннего туризма

Он отметил, что пока идет война, люди будут ехать на отдых в западные регионы, где горная местность.

"Во всяком случае, не на море, потому что там ситуация с безопасностью, к сожалению, не способствует отдыху", - добавляет Царук.

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Проблемы и вызовы развития

По его словам, к сожалению, продолжается ситуация, которая была и в прошлом году, когда большинство бронирований отелей людьми происходят в краткосрочном промежутке.

"То есть решение принимается за неделю до поездки, за 10 дней, максимум за месяц. Это большинство тех людей, которые бронируют, которые принимают решение", - отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что туризм не оторван от того, что происходит в стране.

"Конечно, ощущается и проблема с нехваткой персонала. И соответственно это влияет определённым образом на качество услуг. Персонал приходится искать и не просто сейчас найти, и опять же, ситуация в стране такова, что не все будут согласны ехать работать в отели. Однако, я бы не сказал, что это очень сказывается на сервисе. Это, скажем так, визуально единичные случаи. Турист пока этого не замечает, потому что нет же такого массового туризма, как до войны, и опять же отели не заполнены даже сейчас на 100%", - отмечает эксперт.

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Как изменились цены

По словам эксперта, ничего же не стоит на месте, все дорожает, и не только туризм, но и оплата труда, бензин и так далее.

"Поэтому безусловно, что и сектор гостеприимства на это реагирует и безусловно приходится, чтобы быть рентабельным, частично поднимать цены. Но это все коррелируется, потому что сегмент туризма он такой, что есть пиковые даты, пиковый период, где все зарабатывают. Как авиабилеты, то есть, если вы сейчас будете ехать в июле-августе, то даже бюджетные авиалинии на вас сейчас зарабатывают хорошие деньги. А если вы будете ехать в октябре и ноябре, то безусловно вы можете там по очень привлекательным ценам - 29 или 39 евро поехать в хорошие направления. Так же и здесь. Цены могли бы подняться еще больше, но, во-первых, надо понимать, что внутренний туризм зависит от спроса. И если максимально поднять резко цены, то понятно, что люди будут думать… или поедут там в какие-то средства размещения, которые имеют не такие высокие цены. Поэтому это конкурентная среда… в один момент нельзя поднимать цены, даже если это отели уровня четырех-пяти звезд", - подчеркивает Царук.

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Он добавляет, что цены зависят от общей ситуации на рынке.

"Поэтому резкого какого-то повышения цен в этом году не наблюдается. Более того, даже в одесских отелях, хороших отелях цены… если брать по прошлому году, то они поднялись незначительно. Если говорить, что отель стоил 1500 гривен за номер, то он сейчас стоит 1700 гривен за номер. Однако, давайте посмотрим на цены в супермаркетах, на некоторые продукты там цены поднялись там едва ли не на треть", - резюмировал Царук.

В Северной Корее открывают пляжный курорт: Ким Чен Ын стремится восстановить туризм26.06.25, 17:35 • 2764 просмотра

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоЭкономика
Львовская область
Ивано-Франковская область
Волынская область
Закарпатская область
Ким Чен Ын
Северная Корея
Украина
Одесса
Tesla
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