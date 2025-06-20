Туризм в Украине восстанавливается: растет спрос на туры и раннее бронирование зарубежных поездок – Госагентство развития туризма

В Украине растет спрос на услуги туроператоров, а также оживляются ранние бронирования заграничных поездок, несмотря на удорожание туристических услуг.

Об этом во время брифинга сообщила глава ГАРТ Наталья Табака, передает УНН.

Детали

Сейчас по уплаченным налогам видим рост. Это не только из-за оживления спроса, но и из-за удорожания туристического продукта. Но что касается выезда за границу, то во время последней встречи с туроператорами заметили, что увеличилось количество ранних бронирований туристов. Соответственно, это более плановая и организованная работа – отметила Табака.

По ее словам, в целом в Украине оживляется спрос на услуги туристических операторов.

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