Туризм в Україні відновлюється: зростає попит на тури та раннє бронювання закордонних мандрівок – Держагентство розвитку туризму
Київ • УНН
Попри подорожчання послуг, в Україні спостерігається зростання попиту на послуги туроператорів. Водночас активізуються ранні бронювання закордонних подорожей.
В Україні зростає попит на послуги туроператорів, а також пожвавлюються ранні бронювання закордонних мандрівок попри подорожчання туристичних послуг.
Про це під час брифінгу повідомила голова ДАРТ Наталя Табака передає УНН.
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Зараз бачимо по сплачених податках зростання. Це й не лише через пожвавлення попиту, а й через здорожчання туристичного продукту. Але, що стосується виїзду за кордон, то під час останньої зустрічі з туроператорами зауважили, що побільшали ранні бронювання туристів. Відповідно це більш планова та організована робота
За її словами, загалом в Україні пожвавлюється попит на послуги туристичних операторів.
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