Туризм в Україні відновлюється: зростає попит на тури та раннє бронювання закордонних мандрівок – Держагентство розвитку туризму

В Україні зростає попит на послуги туроператорів, а також пожвавлюються ранні бронювання закордонних мандрівок попри подорожчання туристичних послуг.

Про це під час брифінгу повідомила голова ДАРТ Наталя Табака передає УНН.

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Зараз бачимо по сплачених податках зростання. Це й не лише через пожвавлення попиту, а й через здорожчання туристичного продукту. Але, що стосується виїзду за кордон, то під час останньої зустрічі з туроператорами зауважили, що побільшали ранні бронювання туристів. Відповідно це більш планова та організована робота – зазначила Табака.

За її словами, загалом в Україні пожвавлюється попит на послуги туристичних операторів.

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