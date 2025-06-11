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Готель для кіноманів: будинки із фільмів і серіалів, які можна орендувати у 2025 році

Київ • УНН

 • 7460 перегляди

У 2025 році фанати кіно зможуть орендувати будинки з улюблених фільмів, як от дім Белли Свон чи автобус з Гаррі Поттера. Airbnb та місцеві агенції допоможуть знайти житло.

Готель для кіноманів: будинки із фільмів і серіалів, які можна орендувати у 2025 році

Прокинутися у ліжку Керрі Бредшоу, перенестися у будинок родини Байєрсів або переночувати вдома у Белли Свон із "Сутінків - не просто мрія фаната, а цілком реальний план на відпустку. Від ретро-інтер’єрів культових серіалів до локацій із блокбастерів - сьогодні можна орендувати житло прямо з улюбленого фільму й буквально прожити кадри з екрана.

Де вони знаходяться та як це зробити розповідає УНН.

Деталі

Квартири та будинки з культових фільмів і серіалів

Уявіть собі можливість зупинитися у будинку Белли Свон із "Сутінків" чи провести ніч у загадковому "Будинку вбивств" із "Американської історії жахів". Для тих мандрівників, які втомилися від стандартних номерів у готелях, для оренди доступні по-справжньому незвичні варіанти – це будинки та квартири із популярних фільмів та серіалів. Оренда житла з фільмів - це не просто відпочинок, а справжній кінематографічний досвід. Це можливість на один день стати героєм улюбленої історії.

"Надмірний" туризм vs доступність житла: мешканці найпопулярніших міст закликають обмежити короткострокову оренду - FT11.04.25, 16:28 • 11945 переглядiв

Найпопулярніші будинки та апартаменти з кіно

У світі кіно справжніми зірками стають не лише актори, а й інтер’єри, які запам’ятовуються не менше, ніж сюжет. Житлові простори з фільмів і серіалів давно вийшли за межі екранів і стали об'єктами паломництва фанатів.

Квартири та будинки з популярних фільмів і серіалів давно стали об’єктом захоплення глядачів у всьому світі.

Наприклад, простора квартира Моніки з "Друзів" із характерними фіолетовими стінами й вінтажною кухнею давно перетворилася на взірець затишку.

Будинок сім’ї Калкінів у різдвяному фільмі "Один удома" став уособленням передсвяткової магії та класичного американського передмістя.

Сучасні глядачі також захоплюються інтер’єрами з серіалу "Велика маленька брехня", де архітектура й дизайн домівок героїнь відіграють не менш важливу роль, ніж сам сюжет. Панорамні вікна, відкриті простори, натуральні матеріали - усе це створює атмосферу розкоші. Ці житлові простори не просто фон для подій - вони стають повноцінними учасниками історій, що запам’ятовуються на роки.

Образи екранних квартир і будинків часто впливають на смак, уявлення про затишок і навіть реальні покупки глядачів.

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Де знаходяться ці локації в реальному житті

Будинок Белли Свон ("Сутінки") - Орегон, США

Цей затишний котедж 1930-х років - справжня Мекка для фанатів "Сутінків". Тут ви знайдете кімнату Белли та деталі, які переносять у світ вампірів і перевертнів. Будинок вміщує до 8 гостей.

Вілла з "Корони" - Іспанія

Відчуйте себе монархом у розкішній віллі на узбережжі Коста-дель-Соль. Справжня аристократична розкіш і краєвиди, що захоплюють дух.

Автобус "Лицар" ("Гаррі Поттер") - Теннессі, США

Вам не потрібен квиток на Хогвартс - просто забронюйте ніч у магічному автобусі, як у кіно.

Будинок з "Американської історії жахів" - Лос-Анджелес, США

Тут лякають не лише привиди, а й загадкова архітектура. Чудова локація для фанатів хоррорів.

Купольні будинки Татуїну ("Зоряні війни") - Туніс

Справжні декорації з іншої галактики - можна зупинитися у глиняних куполах, де відчувається магія "Зоряних війн".

Село Дистрикту 12 ("Голодні ігри") - Північна Кароліна, США

Ви зможете побачити локацію, де Кітнісс розпочала свій шлях, і пожити в атмосфері екранізації світового бестселера.  

Будинок родини Байєрс ("Дивні дива") - Джорджія, США

Перенесіться у 80-ті: постери, ретро-меблі, і навіть атмосфера паранормальних пригод.

Можливості оренди житла з відомих стрічок

Деякі будинки - це приватні готелі або локації з тематичними турами. Усі вони зберігають атмосферу фільмів та забезпечують неймовірні фотомоменти.

Бронювання зазвичай доступне через Airbnb та інші платформи. Деякі власники спеціально стилізують житло під відомі інтер’єри, навіть якщо зйомки там не проводились.

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Як знайти й забронювати такі об’єкти

Таке житло можна знайти у пошуку на Airbnb за назвою фільму, серіалу чи локації, де знімався фільм. Також допомогти з орендою можуть туристичні агентства або місцеві гіди. Вони нерідко організовують фотосесії в інтер’єрах із кіно та спеціалізовані тури з можливістю зупинитися в готелях або маєтках, де проводилися зйомки.

Якщо об’єкт - приватна нерухомість, яка не здається на відомих платформах, краще шукати спосіб зв'язку із власниками напряму через соцмережі або місцеві туристичні агентства. У деяких випадках навіть музейні об’єкти (як, наприклад, замок із "Гаррі Поттера") пропонують ночівлю для обмеженого кола гостей у певні дати.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

УНН LiteНерухомість
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