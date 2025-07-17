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Самые востребованные профессии после окончания войны: кого будут искать работодатели

Киев • УНН

 • 2354 просмотра

После войны Украина будет нуждаться в значительном восстановлении, что вызовет рост спроса на работников в ключевых отраслях. Наиболее востребованными будут военные, медики, строители, энергетики, правоохранители, программисты и психологи.

Самые востребованные профессии после окончания войны: кого будут искать работодатели

После окончания войны Украина будет нуждаться в масштабном восстановлении - и вместе с этим возрастет спрос на работников в ключевых отраслях. Наиболее востребованными будут военные, медики, строители, энергетики, педагоги, правоохранители, специалисты оборонной и транспортной сферы, а также программисты и психологи. Уже сейчас рынок демонстрирует нехватку кадров с техническими умениями и профессиональным образованием, пишет УНН со ссылкой на Департамент анализа рынка труда Государственной службы занятости.

Детали

Как отмечается, за первое полугодие 2025 года наибольшее количество вакансий в сфере обслуживания и предоставления услуг. Также востребованы специалисты со специальными умениями и знаниями (водители, слесари, швеи, электрики), специалисты с высшим образованием (учителя, бухгалтеры, инженеры, медики), неквалифицированные рабочие (грузчики, уборщики и подсобные рабочие).

Наибольшую нехватку работодатели сейчас ощущают среди специалистов со специальными умениями и специалистов с высшим образованием. По прогнозам Департамента анализа рынка труда "после завершения войны ситуация кардинально не изменится" и больше всего работников будут искать по следующим направлениям:

  • военные. После завершения войны потребность в качественно укомплектованной армии не исчезнет. Обучение будет проходить дольше, требования к кандидатам на многие вакансии станут выше;
    • медики. Практически все медицинские учреждения будут нуждаться в специалистах, однако, по предварительным прогнозам, наиболее актуальными будут профессии хирурга, кардиолога, реабилитолога, физиотерапевта, специалиста лечебного массажа;
      • строители. Восстановление страны будет предусматривать масштабное строительство, поэтому сварщики, маляры, столяры, слесари, каменщики, штукатуры, плотники, сантехники, сварщики и другие представители этих профессий будут очень нужны работодателям;
        • энергетики. Энергетическая отрасль Украины относится к одной из наиболее пострадавших в результате войны, поэтому восстановление инфраструктуры будет предусматривать большую потребность в таких профессиях, как инженеры, техники, электромонтеры, конструкторы, разработчики, электромонтажники, электрохимики, технологи, метеоэнергетики и многие другие;
          • правоохранители. Работники судов, прокуратуры, полиции, органов службы безопасности и антикоррупционные органы также будут нуждаться в значительном вливании новых сил в профессии. Все они будут обеспечивать защиту законов Украины на освобожденных территориях и регионах, где сейчас ведутся боевые действия;
            • программисты. Кроме цифровизации экономики, большая потребность будет в защите информации и персональных данных. Поэтому такие специалисты будут очень востребованы;
              • специалисты оборонной промышленности. Собственные производства товаров, необходимых военным, и совместные проекты с иностранными партнерами, потребуют большого количества инженеров, ученых, экономистов и разработчиков;
                • специалисты транспортной сферы. За время войны появились новые транспортные пути, которые в будущем станут основными каналами поставки всех необходимых для восстановления материалов. Поэтому водителей, железнодорожников, диспетчеров, логистов и экспедиторов потребуется очень много;
                  • психологи. Участие в боевых действиях, постоянные обстрелы мирных городов, потеря родных и близких, посттравматические стрессовые расстройства оставляют свои следы на ментальном здоровье украинцев. В конце концов все эти психологические проблемы будут нуждаться в реабилитации;
                    • педагоги. Главной задачей учителей, мастеров производственного обучения, методистов, социальных педагогов станет научить людей всем нужным Украине профессиям.

                      Какие профессии выбирают для переквалификации украинцы - в Минэкономики ответили19.05.2025, 14:35 • 1946 просмотров

                      Алена Уткина

                      Алена Уткина

                      ОбществоЭкономика
                      Украина
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