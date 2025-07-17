Найбільш затребувані професії після закінчення війни: кого шукатимуть роботодавці

Після завершення війни Україна потребуватиме масштабного відновлення - і разом із цим зросте попит на працівників у ключових галузях. Найбільш затребуваними будуть військові, медики, будівельники, енергетики, освітяни, правоохоронці, фахівці оборонної та транспортної сфери, а також програмісти й психологи. Уже зараз ринок демонструє нестачу кадрів із технічними вміннями та фаховою освітою, пише УНН із посиланням на Департамент аналізу ринку праці Державної служби зайнятості.

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Як зазначається, за перше півріччя 2025 року найбільша кількість вакансій у сфері обслуговування та надання послуг. Також затребуваними є спеціалісти зі спеціальними вміннями та знаннями (водії, слюсарі, швачки, електрики), фахівці з вищою освітою (вчителі, бухгалтери, інженери, медики), некваліфіковані робітники (вантажники, прибиральники та підсобні працівники).

Найбільшу нестачу роботодавці ж зараз відчувають серед спеціалістів зі спеціальними вміннями та фахівців з вищою освітою. За прогнозами Департаменту аналізу ринку праці "після завершення війни ситуація кардинально не зміниться" і найбільше працівників шукатимуть за такими напрямками:

військові. Після завершення війни потреба в якісно укомплектованій армії не зникне. Навчання відбуватиметься довше, вимоги до кандидатів на багато вакансій стануть вищими;

медики. Практично всі медичні заклади потребуватимуть фахівців, проте, за попередніми прогнозами, найактуальнішими будуть професії хірурга, кардіолога, реабілітолога, фізіотерапевта, спеціаліста лікувального масажу;

будівельники. Відновлення країни передбачатиме масштабне будівництво, тому зварювальники, маляри, столяри, слюсарі, муляри, тинькарі, теслі, сантехніки, зварювальники та інші представники цих професій будуть дуже потрібними для роботодавців;

енергетики. Енергетична галузь України відноситься до однієї із найбільш постраждалих внаслідок війни, тому відновлення інфраструктури передбачатиме велику потребу в таких професіях, як інженери, техніки, електромонтери, конструктори, розробники, електромонтажники, електрохіміки, технологи, метеоенергетики та багато інших;

правоохоронці. Працівники судів, прокуратури, поліції, органів служби безпеки та антикорупційні органи також потребуватимуть значного влиття нових сил у професії. Усі вони забезпечуватимуть захист законів Україні на звільнених територіях та регіонах, де зараз ведуться бойові дії;

програмісти. Окрім цифровізації економіки, велика потреба буде в захисті інформації та персональних даних. Тому такі спеціалісти будуть дуже затребуваними;

спеціалісти оборонної промисловості. Власні виробництва товарів, які необхідні військовим, та спільні проекти з іноземними партнерами, вимагатимуть великої кількості інженерів, науковців, економістів та розробників;

спеціалісти транспортної сфери. За час війни з’явилися нові транспортні шляхи, які в майбутньому стануть основними каналами постачання всіх необхідних для відбудови матеріалів. Тому водіїв, залізничників, диспетчерів, логістів та експедиторів потрібно буде дуже багато;

психологи. Участь в бойових діях, постійні обстріли мирних міст, втрата рідних і близьких, посттравматичні стресові розлади залишають свої сліди на ментальному здоров’ї українців. Зрештою усі ці психологічні проблеми потребуватимуть реабілітації;

освітяни. Головним завданням вчителів, майстрів виробничого навчання, методистів, соціальних педагогів стане навчити людей всім потрібним Україні професіям.

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