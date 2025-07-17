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Найбільш затребувані професії після закінчення війни: кого шукатимуть роботодавці

Київ • УНН

 • 3024 перегляди

Після війни Україна потребуватиме значного відновлення, що спричинить зростання попиту на працівників у ключових галузях. Найбільш затребуваними будуть військові, медики, будівельники, енергетики, правоохоронці, програмісти та психологи.

Найбільш затребувані професії після закінчення війни: кого шукатимуть роботодавці

Після завершення війни Україна потребуватиме масштабного відновлення - і разом із цим зросте попит на працівників у ключових галузях. Найбільш затребуваними будуть військові, медики, будівельники, енергетики, освітяни, правоохоронці, фахівці оборонної та транспортної сфери, а також програмісти й психологи. Уже зараз ринок демонструє нестачу кадрів із технічними вміннями та фаховою освітою, пише УНН із посиланням на Департамент аналізу ринку праці Державної служби зайнятості.

Деталі

Як зазначається, за перше півріччя 2025 року найбільша кількість вакансій у сфері обслуговування та надання послуг. Також затребуваними є спеціалісти зі спеціальними вміннями та знаннями (водії, слюсарі, швачки, електрики), фахівці з вищою освітою (вчителі, бухгалтери, інженери, медики), некваліфіковані робітники (вантажники, прибиральники та підсобні працівники).

Найбільшу нестачу роботодавці ж зараз відчувають серед спеціалістів зі спеціальними вміннями та фахівців з вищою освітою. За прогнозами Департаменту аналізу ринку праці "після завершення війни ситуація кардинально не зміниться" і найбільше працівників шукатимуть за такими напрямками:

  • військові. Після завершення війни потреба в якісно укомплектованій армії не зникне. Навчання відбуватиметься довше, вимоги до кандидатів на багато вакансій стануть вищими;
    • медики. Практично всі медичні заклади потребуватимуть фахівців, проте, за попередніми прогнозами, найактуальнішими будуть професії хірурга, кардіолога, реабілітолога, фізіотерапевта, спеціаліста лікувального масажу;
      • будівельники. Відновлення країни передбачатиме масштабне будівництво, тому зварювальники, маляри, столяри, слюсарі, муляри, тинькарі, теслі, сантехніки, зварювальники та інші представники цих професій будуть дуже потрібними для роботодавців;
        • енергетики. Енергетична галузь України відноситься до однієї із найбільш постраждалих внаслідок війни, тому відновлення інфраструктури передбачатиме велику потребу в таких професіях, як інженери, техніки, електромонтери, конструктори, розробники, електромонтажники, електрохіміки, технологи, метеоенергетики та багато інших;
          • правоохоронці. Працівники судів, прокуратури, поліції, органів служби безпеки та антикорупційні органи також потребуватимуть значного влиття нових сил у професії. Усі вони забезпечуватимуть захист законів Україні на звільнених територіях та регіонах, де зараз ведуться бойові дії;
            • програмісти. Окрім цифровізації економіки, велика потреба буде в захисті інформації та персональних даних. Тому такі спеціалісти будуть дуже затребуваними;
              • спеціалісти оборонної промисловості. Власні виробництва товарів, які необхідні військовим, та спільні проекти з іноземними партнерами, вимагатимуть великої кількості інженерів, науковців, економістів та розробників;
                • спеціалісти транспортної сфери. За час війни з’явилися нові транспортні шляхи, які в майбутньому стануть основними каналами постачання всіх необхідних для відбудови матеріалів. Тому водіїв, залізничників, диспетчерів, логістів та експедиторів потрібно буде дуже багато;
                  • психологи. Участь в бойових діях, постійні обстріли мирних міст, втрата рідних і близьких, посттравматичні стресові розлади залишають свої сліди на ментальному здоров’ї українців. Зрештою усі ці психологічні проблеми потребуватимуть реабілітації;
                    • освітяни. Головним завданням вчителів, майстрів виробничого навчання, методистів, соціальних педагогів стане навчити людей всім потрібним Україні професіям.

                      Які професії обирають на перекваліфікацію українці - у Мінекономіки відповіли19.05.25, 14:35 • 1952 перегляди

                      Альона Уткіна

                      Альона Уткіна

                      СуспільствоЕкономіка
                      Україна
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                      Gas TTF
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