Развенчаны мифы о панических атаках: программа Елены Зеленской "Ты как?" раскрывает правду
Киев • УНН
Программа ментального здоровья "Ты как?" от Елены Зеленской развенчивает распространенные мифы о панических атаках. Инициатива объясняет, что панические атаки не являются преувеличением, могут проявляться по-разному и не всегда требуют неотложной медицинской помощи.
Панические атаки — состояние, с которым может столкнуться каждый, особенно во время войны или в условиях постоянного стресса. Однако вокруг этой темы до сих пор существует немало мифов, которые мешают людям распознать симптомы, вовремя обратиться за помощью или поддержать близких. Инициатива первой леди Елены Зеленской — программа ментального здоровья "Ты как?" — помогает развенчать самые распространенные заблуждения о панических атаках. Об этом сообщает УНН со ссылкой на программу.
Детали
Миф 1
Паническая атака у всех одинакова.
Реальность
Проявлений может быть много и не обязательно ощущать все — вполне возможно переживать лишь некоторые из них.
Чаще всего паническая атака проявляется как внезапный прилив жара, покраснение лица, сильный страх, учащенное сердцебиение, слезы — объясняет программа ментального здоровья.
Миф 2
Паническая атака — это преувеличение и намеренная демонстрация эмоций.
Реальность
Человек не может контролировать панические атаки. Большинство людей, которые сталкиваются с паническими атаками, не ищут внимания. Наоборот — они часто испытывают внутреннюю стигму, стыд и очень не хотят, чтобы их состояние кто-то увидел.
Миф 3
Люди, переживающие паническую атаку, нуждаются в неотложной медицинской помощи.
Реальность
Никакой немедленной угрозы жизни во время панической атаки нет.
Ее можно остановить с помощью собственных навыков самопомощи и адаптивных поведенческих стратегий — отмечают специалисты.
Миф 4
Паническая атака бывает только у людей с диагностированным расстройством ментального здоровья.
Реальность
Паническая атака может случиться у любого. Особенно после потенциально травматического события, в постоянно стрессовой среде, при истощении и недосыпании.
Напомним
Эксперты рассказали о симптомах и причинах возникновения панических атак, которые могут длиться от 5 до 60 минут. Даны практические советы по самопомощи и рекомендации, когда стоит обратиться к специалистам.