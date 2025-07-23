Развенчаны мифы о панических атаках: программа Елены Зеленской "Ты как?" раскрывает правду

Панические атаки — состояние, с которым может столкнуться каждый, особенно во время войны или в условиях постоянного стресса. Однако вокруг этой темы до сих пор существует немало мифов, которые мешают людям распознать симптомы, вовремя обратиться за помощью или поддержать близких. Инициатива первой леди Елены Зеленской — программа ментального здоровья "Ты как?" — помогает развенчать самые распространенные заблуждения о панических атаках. Об этом сообщает УНН со ссылкой на программу.

Детали

Миф 1

Паническая атака у всех одинакова.

Реальность

Проявлений может быть много и не обязательно ощущать все — вполне возможно переживать лишь некоторые из них.

Чаще всего паническая атака проявляется как внезапный прилив жара, покраснение лица, сильный страх, учащенное сердцебиение, слезы — объясняет программа ментального здоровья.

Миф 2

Паническая атака — это преувеличение и намеренная демонстрация эмоций.

Реальность

Человек не может контролировать панические атаки. Большинство людей, которые сталкиваются с паническими атаками, не ищут внимания. Наоборот — они часто испытывают внутреннюю стигму, стыд и очень не хотят, чтобы их состояние кто-то увидел.

Миф 3

Люди, переживающие паническую атаку, нуждаются в неотложной медицинской помощи.

Реальность

Никакой немедленной угрозы жизни во время панической атаки нет.

Ее можно остановить с помощью собственных навыков самопомощи и адаптивных поведенческих стратегий — отмечают специалисты.

Миф 4

Паническая атака бывает только у людей с диагностированным расстройством ментального здоровья.

Реальность

Паническая атака может случиться у любого. Особенно после потенциально травматического события, в постоянно стрессовой среде, при истощении и недосыпании.

Напомним

Эксперты рассказали о симптомах и причинах возникновения панических атак, которые могут длиться от 5 до 60 минут. Даны практические советы по самопомощи и рекомендации, когда стоит обратиться к специалистам.