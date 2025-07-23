Развенчаны мифы о панических атаках: программа Елены Зеленской "Ты как?" раскрывает правду

$41.770.05
48.870.07
ukenru
Госслужащий под следствием: почему кейс Зимы — репутационный риск для Нацбанка
Эксклюзив
12:48 • 5868 просмотра
Госслужащий под следствием: почему кейс Зимы — репутационный риск для Нацбанка
Эксклюзив
12:21 • 14734 просмотра
Михаил Пинкевич – капитан 1 ранга в отставке о формировании ВМС ВСУ и первых миссиях НАТО в Украине
Эксклюзив
10:37 • 58990 просмотра
Инструмент сохранения бизнеса: юристы о преимуществах превентивной реструктуризации для компаний и банков
09:26 • 61104 просмотра
"Договорились, что все будут работать исключительно конструктивно": Зеленский собрал руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов
Эксклюзив
08:25 • 64420 просмотра
Мужчина умер во время задержания полицией в Винницкой области: за дело взялось ГБР
07:59 • 70703 просмотра
Переговоры между Украиной и россией состоятся в Стамбуле около 19:00 - источники
23 июля, 06:28 • 157626 просмотра
Третий раунд переговоров в Стамбуле: каковы главные цели и чего стоит ожидать
23 июля, 05:05 • 81455 просмотра
50 дней Трампа для РФ: срок не фиксирован - Госдеп
22 июля, 22:51 • 79249 просмотра
Антикоррупционную инфраструктуру Украины необходимо очистить от российского влияния - Зеленский
22 июля, 18:15 • 84636 просмотра
Умер легендарный рок-музыкант Оззи Осборн
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
4м/с
42%
746мм
Популярные новости
Знак зодиака Лев: характеристика самого яркого огненного знака23 июля, 05:00 • 184836 просмотра
Зеленский получил доклад главы МВД об обстоятельствах гибели командира бригады "Лють"23 июля, 06:19 • 48847 просмотра
Более 1300 украинцев погибли в ДТП за полгода: озвучены главные причины23 июля, 06:55 • 9660 просмотра
Третий раунд переговоров в Стамбуле: украинская делегация отправилась в Турцию09:33 • 14402 просмотра
ГБР начало расследование аварии истребителя Mirage-2000: что известно10:12 • 46204 просмотра
публикации
Инструмент сохранения бизнеса: юристы о преимуществах превентивной реструктуризации для компаний и банков
Эксклюзив
10:37 • 58960 просмотра
Третий раунд переговоров в Стамбуле: каковы главные цели и чего стоит ожидать23 июля, 06:28 • 157612 просмотра
Знак зодиака Лев: характеристика самого яркого огненного знака23 июля, 05:00 • 185303 просмотра
Поправки к Defence City: шанс на восстановление критически необходимой поддержки украинской авиации22 июля, 10:46 • 212310 просмотра
Еще один "влиятельный": после Христенко правоохранители должны обратить внимание на нардепа Кузьминых22 июля, 07:18 • 257359 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Рустем Умеров
Александр Сырский
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Турция
Стамбул
Соединённые Штаты
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 105772 просмотра
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 229704 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 318573 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 326988 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 318560 просмотра
Актуальное
Вашингтон Пост
Еврофайтер Тайфун
БМ-21 «Град»
Дассо Мираж 2000
ATACMS

Развенчаны мифы о панических атаках: программа Елены Зеленской "Ты как?" раскрывает правду

Киев • УНН

 • 912 просмотра

Программа ментального здоровья "Ты как?" от Елены Зеленской развенчивает распространенные мифы о панических атаках. Инициатива объясняет, что панические атаки не являются преувеличением, могут проявляться по-разному и не всегда требуют неотложной медицинской помощи.

Развенчаны мифы о панических атаках: программа Елены Зеленской "Ты как?" раскрывает правду

Панические атаки — состояние, с которым может столкнуться каждый, особенно во время войны или в условиях постоянного стресса. Однако вокруг этой темы до сих пор существует немало мифов, которые мешают людям распознать симптомы, вовремя обратиться за помощью или поддержать близких. Инициатива первой леди Елены Зеленской — программа ментального здоровья "Ты как?" — помогает развенчать самые распространенные заблуждения о панических атаках. Об этом сообщает УНН со ссылкой на программу.

Детали

Миф 1

Паническая атака у всех одинакова.

Реальность

Проявлений может быть много и не обязательно ощущать все — вполне возможно переживать лишь некоторые из них.

Чаще всего паническая атака проявляется как внезапный прилив жара, покраснение лица, сильный страх, учащенное сердцебиение, слезы — объясняет программа ментального здоровья.

Миф 2

Паническая атака — это преувеличение и намеренная демонстрация эмоций.

Реальность

Человек не может контролировать панические атаки. Большинство людей, которые сталкиваются с паническими атаками, не ищут внимания. Наоборот — они часто испытывают внутреннюю стигму, стыд и очень не хотят, чтобы их состояние кто-то увидел.

Миф 3

Люди, переживающие паническую атаку, нуждаются в неотложной медицинской помощи.

Реальность

Никакой немедленной угрозы жизни во время панической атаки нет.

Ее можно остановить с помощью собственных навыков самопомощи и адаптивных поведенческих стратегий — отмечают специалисты.

Миф 4

Паническая атака бывает только у людей с диагностированным расстройством ментального здоровья.

Реальность

Паническая атака может случиться у любого. Особенно после потенциально травматического события, в постоянно стрессовой среде, при истощении и недосыпании.

Напомним

Эксперты рассказали о симптомах и причинах возникновения панических атак, которые могут длиться от 5 до 60 минут. Даны практические советы по самопомощи и рекомендации, когда стоит обратиться к специалистам.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровье
Елена Зеленская
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9