Розвінчано міфи про панічні атаки: програма Олени Зеленської "Ти як?" розкриває правду

Панічні атаки - стан, із яким може зіткнутися кожен, особливо під час війни чи в умовах постійного стресу. Однак навколо цієї теми досі існує чимало міфів, які заважають людям розпізнати симптоми, вчасно звернутися по допомогу або підтримати близьких. Ініціатива першої леді Олени Зеленської - програма ментального здоров’я "Ти як?" - допомагає розвінчати найпоширеніші хибні уявлення про панічні атаки. Про це повідомляє УНН з посиланням на програму.

Деталі

Міф 1

Панічна атака у всіх однакова.

Реальність

Проявів може бути багато і не обов’язково відчувати всі - цілком можливо переживати лише деякі з них.

Найчастіше панічна атака проявляється як раптовий прилив жару, почервоніння обличчя, сильний страх, пришвидшене серцебиття, сльози - пояснює програма ментального здоров’я.

Міф 2

Панічна атака - це перебільшення і навмисна демонстрація емоцій.

Реальність

Людина не може контролювати панічні атаки. Більшість людей, які стикаються з панічними атаками, не шукають уваги. Навпаки - вони часто відчувають внутрішню стигму, сором і дуже не хочуть, щоб їхній стан хтось побачив.

Міф 3

Люди, які переживають панічну атаку, потребують невідкладної медичної допомоги.

Реальність

Жодної негайної загрози життю під час панічної атаки немає.

Її можна зупинити за допомогою власних навичок самодопомоги та адаптивних поведінкових стратегій - наголошують фахівці.

Міф 4

Панічна атака буває лише в людей з діагностованим розладом ментального здоров’я.

Реальність

Панічна атака може статися у будь-кого. Особливо після потенційно травматичної події, у постійно стресовому середовищі, при виснаженні та недосипанні.

Нагадаємо

Експерти розповіли про симптоми та причини виникнення панічних атак, які можуть тривати від 5 до 60 хвилин. Надано практичні поради щодо самодопомоги та рекомендації, коли варто звернутися до фахівців.