Президент Фінляндії закликає бити по російській військовій машині
Київ • УНН
Александер Стубб заявив про необхідність ударів по російській військовій машині. Він вважає, що росія намагатиметься просунутися в Україні до зими.
Президент Фінляндії Александер Стубб заявив про необхідність наносити удари по російській військовій машині. На його думку, володимир путін не збирається припиняти збройну агресію проти України, повідомляє УНН з посиланням на err.ee.
Деталі
Стубб вважає, що росія буде намагатися просунутися в Україні до приходу зими. Водночас економічна ситуація всередині країни-агресора погіршується і це не дозволить кремлю вести війну безкінечно.
росія більше не зможе підтримувати свою військову машину в робочому стані дуже довго. На жаль, ми не можемо визначити, як довго, а це означає, що цю військову машину потрібно атакувати. Я скажу прямо, що єдині, хто можуть вплинути на президента путіна, щоб він уклав мир, знаходяться швидше на сході і півдні, ніж на заході. Особливо Сі Цзіньпін і Нарендра Моді
Він також додав, що намагається донести до президента США Дональда Трампа правду щодо тактики росії під час переговорів.
Це типова російська тактика затягування, якою вона дуже вміло користується. Тепер тільки питання часу, коли президент Трамп відреагує на це і яким чином
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив про можливість введення санкцій та мит проти України.