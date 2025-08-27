Президент Фінляндії закликає бити по російській військовій машині

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив про необхідність наносити удари по російській військовій машині. На його думку, володимир путін не збирається припиняти збройну агресію проти України, повідомляє УНН з посиланням на err.ee.

Стубб вважає, що росія буде намагатися просунутися в Україні до приходу зими. Водночас економічна ситуація всередині країни-агресора погіршується і це не дозволить кремлю вести війну безкінечно.

росія більше не зможе підтримувати свою військову машину в робочому стані дуже довго. На жаль, ми не можемо визначити, як довго, а це означає, що цю військову машину потрібно атакувати. Я скажу прямо, що єдині, хто можуть вплинути на президента путіна, щоб він уклав мир, знаходяться швидше на сході і півдні, ніж на заході. Особливо Сі Цзіньпін і Нарендра Моді