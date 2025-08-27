$41.430.15
Президент Финляндии призывает бить по российской военной машине

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Александер Стубб заявил о необходимости ударов по российской военной машине. Он считает, что россия будет пытаться продвинуться в Украине до зимы.

Президент Финляндии призывает бить по российской военной машине

Президент Финляндии Александер Стубб заявил о необходимости наносить удары по российской военной машине. По его мнению, владимир путин не собирается прекращать вооруженную агрессию против Украины, сообщает УНН со ссылкой на err.ee.

Детали

Стубб считает, что россия будет пытаться продвинуться в Украине до прихода зимы. В то же время экономическая ситуация внутри страны-агрессора ухудшается, и это не позволит кремлю вести войну бесконечно.

россия больше не сможет поддерживать свою военную машину в рабочем состоянии очень долго. К сожалению, мы не можем определить, как долго, а это означает, что эту военную машину нужно атаковать. Я скажу прямо, что единственные, кто могут повлиять на президента путина, чтобы он заключил мир, находятся скорее на востоке и юге, чем на западе. Особенно Си Цзиньпин и Нарендра Моди

 - заявил Стубб.

Он также добавил, что пытается донести до президента США Дональда Трампа правду относительно тактики россии во время переговоров.

Это типичная российская тактика затягивания, которой она очень умело пользуется. Теперь только вопрос времени, когда президент Трамп отреагирует на это и каким образом

 - добавил Стубб.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения санкций и пошлин против Украины.

Евгений Устименко

