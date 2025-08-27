$41.400.03
12:29 • 656 перегляди
Відзавтра чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати за кордон - постанова уряду
11:13 • 4192 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
11:12 • 7092 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
07:59 • 17063 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
07:35 • 49705 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 47986 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 105930 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 75355 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 155287 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 151772 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
Ексклюзив
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків

Київ • УНН

 • 154 перегляди

28-річний Прінс Джексон, син Майкла Джексона, освідчився своїй давній коханій Моллі Ширманг після восьми років стосунків. Пара поділилася радісною новиною в Instagram, опублікувавши серію спільних фотографій.

Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків

28-річний Прінс Джексон, первісток легендарного короля поп-музики  Майкла Джексона, повідомив у Instagram, що освідчився своїй давній коханій Моллі Ширманг. Пара разом уже вісім років, і тепер готується зробити наступний крок у своїх стосунках, пише УНН із посиланням на DailyMail.

Деталі

У вівторок Прінс опублікував серію фотографій, під якою зробив допис: "Минуло 8 років (нескінченність). Ми з Моллі провели багато часу разом і створили неймовірні спогади".

Поряд з фото, на якому вони святкують закінчення коледжу, він написав: 

Ми подорожували світом, закінчили навчання та так сильно виросли разом

Серед зображень була й одна, на якій Моллі та Прінс сидять разом із бабусею - 95-річною матір'ю Майкла, Кетрін Джексон.

Прінс завершив свій підпис словами:

Я з нетерпінням чекаю наступного розділу в нашому житті, оскільки ми продовжуємо рости та створювати чудові спогади. Я люблю тебе, крихітка

Його двоюрідний брат Терілл Джексон - син брата Майкла, Тіто, відомого гравця гурту Jackson 5, вигукнув "Вітаю!!!" у коментарях.

Заява Прінса пролунала менш ніж через місяць після того, як його сестра Періс Джексон повідомила про розлучення зі своїм нареченим Джастіном Лонгом, з яким вона заручилася у грудні минулого року.

Доповнення

Моллі та Прінс почали зустрічатися, коли йому було 20, а через рік він дав інтерв'ю, в якому захоплено розповідав про неї, хоча на той момент не розкривав імені.

Я думаю, що в усьому є важливий баланс. Я не хочу сказати протилежна, але доповнює мене таким чином, що ми врівноважуємо одне одного. Я більш агресивний, вона трохи м’якша

- сказав він журналу People.

Він додав, що їхні стосунки "допомагають нам залишатися всебічно розвиненими", оскільки вона закликала його "подивитися на речі по-іншому", і він зробив те саме для неї.

Три роки тому Прінс відзначив свою п'яту річницю з Моллі, опублікувавши низку фотографій в Instagram, які підписав: 

Багато подорожей, миль, посмішок, страв, десертів та всіляких пригод між ними. Люблю, крихітка

Його тітка, співачка Ла Тойя Джексон, прокоментувала: "Шлю вам багато любові!!!", а його двоюрідні брати та сестри Терілл та ТіДжей відреагували емодзі у формі сердечок.

Альона Уткіна

УНН Lite