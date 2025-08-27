Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків

28-річний Прінс Джексон, первісток легендарного короля поп-музики Майкла Джексона, повідомив у Instagram, що освідчився своїй давній коханій Моллі Ширманг. Пара разом уже вісім років, і тепер готується зробити наступний крок у своїх стосунках, пише УНН із посиланням на DailyMail.

Деталі

У вівторок Прінс опублікував серію фотографій, під якою зробив допис: "Минуло 8 років (нескінченність). Ми з Моллі провели багато часу разом і створили неймовірні спогади".

Поряд з фото, на якому вони святкують закінчення коледжу, він написав:

Ми подорожували світом, закінчили навчання та так сильно виросли разом

Серед зображень була й одна, на якій Моллі та Прінс сидять разом із бабусею - 95-річною матір'ю Майкла, Кетрін Джексон.

Прінс завершив свій підпис словами:

Я з нетерпінням чекаю наступного розділу в нашому житті, оскільки ми продовжуємо рости та створювати чудові спогади. Я люблю тебе, крихітка

Його двоюрідний брат Терілл Джексон - син брата Майкла, Тіто, відомого гравця гурту Jackson 5, вигукнув "Вітаю!!!" у коментарях.

Заява Прінса пролунала менш ніж через місяць після того, як його сестра Періс Джексон повідомила про розлучення зі своїм нареченим Джастіном Лонгом, з яким вона заручилася у грудні минулого року.

Доповнення

Моллі та Прінс почали зустрічатися, коли йому було 20, а через рік він дав інтерв'ю, в якому захоплено розповідав про неї, хоча на той момент не розкривав імені.

Я думаю, що в усьому є важливий баланс. Я не хочу сказати протилежна, але доповнює мене таким чином, що ми врівноважуємо одне одного. Я більш агресивний, вона трохи м’якша - сказав він журналу People.

Він додав, що їхні стосунки "допомагають нам залишатися всебічно розвиненими", оскільки вона закликала його "подивитися на речі по-іншому", і він зробив те саме для неї.

Три роки тому Прінс відзначив свою п'яту річницю з Моллі, опублікувавши низку фотографій в Instagram, які підписав:

Багато подорожей, миль, посмішок, страв, десертів та всіляких пригод між ними. Люблю, крихітка

Його тітка, співачка Ла Тойя Джексон, прокоментувала: "Шлю вам багато любові!!!", а його двоюрідні брати та сестри Терілл та ТіДжей відреагували емодзі у формі сердечок.

