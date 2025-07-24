Прем’єру біографічного фільму про Майкла Джексона перенесено на весну 2026 року: що відомо

Очікувану прем’єру біографічного фільму "Майкл", яку знімають студії Lionsgate і Universal перенесли на 24 квітня 2026 року. Про це повідомляє американське видання Deadline, інформує УНН.

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Проєкт, що претендує стати подією року у кінематографі, наразі доопрацьовується - як з творчих, так і з етичних міркувань.

За інформацією, однією з причин перенесення прем'єри стала завелика тривалість початкової версії стрічки - понад 3,5 години, а також наявність суперечливих сцен, пов’язаних із справою Джордана Чандлера, яка в 1990-х спричинила гучний скандал навколо Джексона.

Хоча сценарій триразового номінанта на премію "Оскар" Джона Логана був розроблений, схвалений спадкоємцями та знятий з участю Чендлера, після завершення виробництва з'ясувалося, що існувала домовленість про його невключення. Тому продюсерам довелося повернутися та переглянути підхід до матеріалу - йдеться у повідомленні.

Фільм про життя Майкла Джексона вийде у 2025 році