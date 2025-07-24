Прем’єру біографічного фільму про Майкла Джексона перенесено на весну 2026 року: що відомо
Київ • УНН
Прем'єру біографічного фільму "Майкл" перенесли на 24 квітня 2026 року. Причиною стали завелика тривалість стрічки та наявність суперечливих сцен, пов'язаних зі справою Джордана Чандлера.
Очікувану прем’єру біографічного фільму "Майкл", яку знімають студії Lionsgate і Universal перенесли на 24 квітня 2026 року. Про це повідомляє американське видання Deadline, інформує УНН.
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Проєкт, що претендує стати подією року у кінематографі, наразі доопрацьовується - як з творчих, так і з етичних міркувань.
За інформацією, однією з причин перенесення прем'єри стала завелика тривалість початкової версії стрічки - понад 3,5 години, а також наявність суперечливих сцен, пов’язаних із справою Джордана Чандлера, яка в 1990-х спричинила гучний скандал навколо Джексона.
Хоча сценарій триразового номінанта на премію "Оскар" Джона Логана був розроблений, схвалений спадкоємцями та знятий з участю Чендлера, після завершення виробництва з'ясувалося, що існувала домовленість про його невключення. Тому продюсерам довелося повернутися та переглянути підхід до матеріалу
Фільм про життя Майкла Джексона вийде у 2025 році14.01.24, 01:10 • 33966 переглядiв