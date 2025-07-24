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Премьера биографического фильма о Майкле Джексоне перенесена на весну 2026 года: что известно

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Премьера биографического фильма «Майкл» перенесена на 24 апреля 2026 года. Причиной стали слишком большая продолжительность ленты и наличие спорных сцен, связанных с делом Джордана Чандлера.

Премьера биографического фильма о Майкле Джексоне перенесена на весну 2026 года: что известно

Ожидаемая премьера биографического фильма "Майкл", который снимают студии Lionsgate и Universal, перенесена на 24 апреля 2026 года. Об этом сообщает американское издание Deadline, информирует УНН.

Детали

Проект, претендующий стать событием года в кинематографе, сейчас дорабатывается - как по творческим, так и по этическим соображениям.

По информации, одной из причин переноса премьеры стала слишком большая продолжительность начальной версии ленты - более 3,5 часов, а также наличие противоречивых сцен, связанных с делом Джордана Чандлера, которое в 1990-х вызвало громкий скандал вокруг Джексона.

Хотя сценарий трехкратного номинанта на премию "Оскар" Джона Логана был разработан, одобрен наследниками и снят с участием Чендлера, после завершения производства выяснилось, что существовала договоренность о его невключении. Поэтому продюсерам пришлось вернуться и пересмотреть подход к материалу

- говорится в сообщении.

Фильм о жизни Майкла Джексона выйдет в 2025 году14.01.24, 01:10 • 33966 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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