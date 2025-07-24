Премьера биографического фильма о Майкле Джексоне перенесена на весну 2026 года: что известно

Ожидаемая премьера биографического фильма "Майкл", который снимают студии Lionsgate и Universal, перенесена на 24 апреля 2026 года. Об этом сообщает американское издание Deadline, информирует УНН.

Детали

Проект, претендующий стать событием года в кинематографе, сейчас дорабатывается - как по творческим, так и по этическим соображениям.

По информации, одной из причин переноса премьеры стала слишком большая продолжительность начальной версии ленты - более 3,5 часов, а также наличие противоречивых сцен, связанных с делом Джордана Чандлера, которое в 1990-х вызвало громкий скандал вокруг Джексона.

Хотя сценарий трехкратного номинанта на премию "Оскар" Джона Логана был разработан, одобрен наследниками и снят с участием Чендлера, после завершения производства выяснилось, что существовала договоренность о его невключении. Поэтому продюсерам пришлось вернуться и пересмотреть подход к материалу - говорится в сообщении.

Фильм о жизни Майкла Джексона выйдет в 2025 году