Фильм о жизни Майкла Джексона выйдет в 2025 году

Биографический фильм о певце Майкле Джексоне выйдет в кинопрокат весной 2025 года. Об этом сообщил журнал Variety, передает УНН.

Ожидаемая дата начала проката ленты – 18 апреля 2025 года.

По информации издания, съемки киноленты "Майкл" начнутся 22 января этого года. Роль легендарного артиста исполнит его племянник Джаафар Джексон.

Режиссером выступит Антуан Фукуа, снявший такие работы, как "Король Артур" (King Arthur, 2004), "Тренировочный день" (Training Day, 2001), "Стрелок" (Shooter, 2007), "Левша" (Southpaw, 2015) и серию фильмов "Великий уравнитель" (The Equalizer).

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