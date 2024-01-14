Фильм о жизни Майкла Джексона выйдет в 2025 году
Биографический фильм о Майкле Джексоне с его племянником Джафаром Джексоном в главной роли выйдет на экраны 18 апреля 2025 года.
Нетаньяху: Израиль планирует наращивание военной мощи
Израиль планирует значительно увеличить оборонный бюджет, чтобы достичь военной самодостаточности; стратегия будет представлена через восемь недель. Вопрос о пограничной операции с Газой остается нерешенным.
Министр обороны США Остин до сих пор в больнице
Министр обороны США Ллойд Остин по-прежнему госпитализирован с инфекцией мочевыводящих путей, но находится в хорошем состоянии и продолжает руководить операциями Министерства обороны.
Возможную новую смертоносную пандемию обсудят на Всемирном экономическом форму в Давосе
На форуме в Давосе обсудят готовность систем здравоохранения к возможной пандемии "болезни X".
Украинская "Википедия" заняли 14 место по количеству статей
В 2023 году количество просмотров страниц украинской Википедии выросло до 1188 миллионов, то есть на 12%, а количество ежедневных редактирований в среднем составляло 9 367. Количество новых статей составило 84 431, что немного меньше, чем в 2022 году.
Блокирование движения через "Порубное-Сирет" на украино-румынской границе - прекращено
Движение грузовиков через пограничный пункт пропуска "Порубное-Сирет" возобновилось после блокады румынских фермеров.
В Японии началось извержение вулкана Отаке
В Японии произошло извержение вулкана Отаке, из-за чего было объявлено предупреждение третьего уровня, а людям рекомендуется держаться подальше от кратера.
Нападения хуситов на корабли нарушают глобальную торговлю
Нападения хути в Красном море вынудили многих грузоотправителей изменить маршрут через мыс Доброй Надежды, что существенно повлияло на мировую торговлю и затраты.
США планируют визит делегации конгрессменов в Тайвань
Американские конгрессмены планируют посетить Тайвань после инаугурации новоизбранного президента Уильяма Лая, чтобы подтвердить американо-тайваньское партнерство.
Шмыгаль рассказал, на что будет потрачена поддержка от Британии
Великобритания обещает предоставить Украине 2,5 млрд фунтов стерлингов военной помощи в течение 10 лет, которая будет направлена как на военную, так и на оборонную промышленность.