Элвиса Пресли оживят с помощью искусственного интеллекта
Киев • УНН
В 2024 году в Лондоне состоится премьера концерта "Эволюция Элвиса" с участием голографического Элвиса Пресли, за которым последуют шоу в других крупных городах.
В 2024 году в Лондоне и других городах мира пройдут шоу Elvis Evolution. На сцене зрители увидят голограмму Элвиса Пресли, пишет УНН по материалам западных СМИ.
Короля рок-н-ролла оживят с помощью искусственного интеллекта: в ноябре 2024-го в Лондоне состоится премьера шоу Elvis Evolution — "иммерсивного концертного опыта", как его называют организаторы.
Зрители увидят на сцене полноразмерную голограмму музыканта, созданную на основе тысяч домашних фотографий и видеозаписей.
После концерта в Лондоне пройдет афтерпати с тематическим баром и рестораном, живой музыкой и диджеями.
Шоу также запланированы в Лас-Вегасе, Токио и Берлине.
Идея "оживить" Элвиса возникла у организаторов после успеха подобного шоу группы ABBA, где на сцену проецировались голограммы участников группы в молодости — АВВАтары.
Элвиса Пресли оживят с помощью искусственного интеллекта
В 2024 году в Лондоне состоится премьера концерта "Эволюция Элвиса" с участием голографического Элвиса Пресли, за которым последуют шоу в других крупных городах.
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