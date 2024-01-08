Елвіса Преслі оживлять за допомогою штучного інтелекту
Київ • УНН
У 2024 році в Лондоні відбудеться прем'єра концерту "Еволюція Елвіса" за участю голографічного Елвіса Преслі, за яким підуть шоу в інших великих містах.
У 2024 році в Лондоні та інших містах світу пройдуть шоу Elvis Evolution. На сцені глядачі побачать голограму Елвіса Преслі, пише УНН за матеріалами західних ЗМІ.
Короля рок-н-ролу оживлять за допомогою штучного інтелекту: у листопаді 2024-го в Лондоні відбудеться прем'єра шоу Elvis Evolution - "імерсивного концертного досвіду", як його називають організатори.
Глядачі побачать на сцені повнорозмірну голограму музиканта, створену на основі тисяч домашніх фотографій і відеозаписів.
Після концерту в Лондоні пройде афтерпаті з тематичним баром і рестораном, живою музикою і діджеями.
Шоу також заплановані в Лас-Вегасі, Токіо і Берліні.
Ідея "оживити" Елвіса виникла в організаторів після успіху подібного шоу гурту ABBA, де на сцену проєктувалися голограми учасників гурту в молодості - АВВАтари.