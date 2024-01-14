Фільм про життя Майкла Джексона вийде у 2025 році

Біографічний фільм про співака Майкла Джексона вийде в кінопрокат навесні 2025 року. Про це повідомив журнал Variety, передає УНН.

Очікувана дата початку прокату стрічки - 18 квітня 2025 року.

За інформацією видання, зйомки кінострічки "Майкл" розпочнуться 22 січня цього року. Роль легендарного артиста виконає його племінник Джаафар Джексон.

Режисером виступить Антуан Фукуа, який зняв такі роботи, як "Король Артур" (King Arthur, 2004), "Тренувальний день" (Training Day, 2001), "Стрілець" (Shooter, 2007), "Лівша" (Southpaw, 2015) і серію фільмів "Великий зрівнювач" (The Equalizer).

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