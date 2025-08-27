Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений

$41.400.03
12:47 • 614 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
12:29 • 1510 просмотра
С завтрашнего дня мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать за границу - постановление правительства
11:13 • 5248 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
11:12 • 8332 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
07:59 • 17953 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
07:35 • 52914 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 51251 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 107381 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 76552 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 157468 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
публикации
Эксклюзивы
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать12:47 • 608 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов07:35 • 52912 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 72280 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 69379 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 157468 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений12:36 • 1294 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto09:48 • 15715 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси09:12 • 16275 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа08:14 • 32790 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52 • 25627 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений

Киев • УНН

 • 1300 просмотра

28-летний Принс Джексон, сын Майкла Джексона, сделал предложение своей давней возлюбленной Молли Ширманг после восьми лет отношений. Пара поделилась радостной новостью в Instagram, опубликовав серию совместных фотографий.

Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений

28-летний Принс Джексон, первенец легендарного короля поп-музыки Майкла Джексона, сообщил в Instagram, что сделал предложение своей давней возлюбленной Молли Ширманг. Пара вместе уже восемь лет, и теперь готовится сделать следующий шаг в своих отношениях, пишет УНН со ссылкой на DailyMail.

Детали

Во вторник Принс опубликовал серию фотографий, под которой сделал подпись: "Прошло 8 лет (бесконечность). Мы с Молли провели много времени вместе и создали невероятные воспоминания".

Рядом с фото, на котором они празднуют окончание колледжа, он написал:

Мы путешествовали по миру, закончили учебу и так сильно выросли вместе

Среди изображений была и одна, на которой Молли и Принс сидят вместе с бабушкой - 95-летней матерью Майкла, Кэтрин Джексон.

Принс завершил свою подпись словами:

Я с нетерпением жду следующей главы в нашей жизни, поскольку мы продолжаем расти и создавать замечательные воспоминания. Я люблю тебя, крошка

Его двоюродный брат Терилл Джексон - сын брата Майкла, Тито, известного игрока группы Jackson 5, воскликнул "Поздравляю!!!" в комментариях.

Заявление Принса прозвучало менее чем через месяц после того, как его сестра Пэрис Джексон сообщила о разводе со своим женихом Джастином Лонгом, с которым она обручилась в декабре прошлого года.

Дополнение

Молли и Принс начали встречаться, когда ему было 20, а через год он дал интервью, в котором восторженно рассказывал о ней, хотя на тот момент не раскрывал имени.

Я думаю, что во всем есть важный баланс. Я не хочу сказать противоположная, но дополняет меня таким образом, что мы уравновешиваем друг друга. Я более агрессивный, она немного мягче

- сказал он журналу People.

Он добавил, что их отношения "помогают нам оставаться всесторонне развитыми", поскольку она призывала его "посмотреть на вещи по-другому", и он сделал то же самое для нее.

Три года назад Принс отметил свою пятую годовщину с Молли, опубликовав ряд фотографий в Instagram, которые подписал:

Много путешествий, миль, улыбок, блюд, десертов и всевозможных приключений между ними. Люблю, крошка

Его тетя, певица Ла Тойя Джексон, прокомментировала: "Шлю вам много любви!!!", а его двоюродные братья и сестры Терилл и ТиДжей отреагировали эмодзи в форме сердечек.

Премьера биографического фильма о Майкле Джексоне перенесена на весну 2026 года: что известно24.07.25, 09:36 • 2657 просмотров

Алена Уткина

УНН Lite