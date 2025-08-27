Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
28-летний Принс Джексон, сын Майкла Джексона, сделал предложение своей давней возлюбленной Молли Ширманг после восьми лет отношений. Пара поделилась радостной новостью в Instagram, опубликовав серию совместных фотографий.
пишет УНН со ссылкой на DailyMail.
Детали
Во вторник Принс опубликовал серию фотографий, под которой сделал подпись: "Прошло 8 лет (бесконечность). Мы с Молли провели много времени вместе и создали невероятные воспоминания".
Рядом с фото, на котором они празднуют окончание колледжа, он написал:
Мы путешествовали по миру, закончили учебу и так сильно выросли вместе
Среди изображений была и одна, на которой Молли и Принс сидят вместе с бабушкой - 95-летней матерью Майкла, Кэтрин Джексон.
Принс завершил свою подпись словами:
Я с нетерпением жду следующей главы в нашей жизни, поскольку мы продолжаем расти и создавать замечательные воспоминания. Я люблю тебя, крошка
Его двоюродный брат Терилл Джексон - сын брата Майкла, Тито, известного игрока группы Jackson 5, воскликнул "Поздравляю!!!" в комментариях.
Заявление Принса прозвучало менее чем через месяц после того, как его сестра Пэрис Джексон сообщила о разводе со своим женихом Джастином Лонгом, с которым она обручилась в декабре прошлого года.
Дополнение
Молли и Принс начали встречаться, когда ему было 20, а через год он дал интервью, в котором восторженно рассказывал о ней, хотя на тот момент не раскрывал имени.
Я думаю, что во всем есть важный баланс. Я не хочу сказать противоположная, но дополняет меня таким образом, что мы уравновешиваем друг друга. Я более агрессивный, она немного мягче
Он добавил, что их отношения "помогают нам оставаться всесторонне развитыми", поскольку она призывала его "посмотреть на вещи по-другому", и он сделал то же самое для нее.
Три года назад Принс отметил свою пятую годовщину с Молли, опубликовав ряд фотографий в Instagram, которые подписал:
Много путешествий, миль, улыбок, блюд, десертов и всевозможных приключений между ними. Люблю, крошка
Его тетя, певица Ла Тойя Джексон, прокомментировала: "Шлю вам много любви!!!", а его двоюродные братья и сестры Терилл и ТиДжей отреагировали эмодзи в форме сердечек.
