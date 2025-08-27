Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений

28-летний Принс Джексон, первенец легендарного короля поп-музыки Майкла Джексона, сообщил в Instagram, что сделал предложение своей давней возлюбленной Молли Ширманг. Пара вместе уже восемь лет, и теперь готовится сделать следующий шаг в своих отношениях, пишет УНН со ссылкой на DailyMail.

Детали

Во вторник Принс опубликовал серию фотографий, под которой сделал подпись: "Прошло 8 лет (бесконечность). Мы с Молли провели много времени вместе и создали невероятные воспоминания".

Рядом с фото, на котором они празднуют окончание колледжа, он написал:

Мы путешествовали по миру, закончили учебу и так сильно выросли вместе

Среди изображений была и одна, на которой Молли и Принс сидят вместе с бабушкой - 95-летней матерью Майкла, Кэтрин Джексон.

Принс завершил свою подпись словами:

Я с нетерпением жду следующей главы в нашей жизни, поскольку мы продолжаем расти и создавать замечательные воспоминания. Я люблю тебя, крошка

Его двоюродный брат Терилл Джексон - сын брата Майкла, Тито, известного игрока группы Jackson 5, воскликнул "Поздравляю!!!" в комментариях.

Заявление Принса прозвучало менее чем через месяц после того, как его сестра Пэрис Джексон сообщила о разводе со своим женихом Джастином Лонгом, с которым она обручилась в декабре прошлого года.

Дополнение

Молли и Принс начали встречаться, когда ему было 20, а через год он дал интервью, в котором восторженно рассказывал о ней, хотя на тот момент не раскрывал имени.

Я думаю, что во всем есть важный баланс. Я не хочу сказать противоположная, но дополняет меня таким образом, что мы уравновешиваем друг друга. Я более агрессивный, она немного мягче - сказал он журналу People.

Он добавил, что их отношения "помогают нам оставаться всесторонне развитыми", поскольку она призывала его "посмотреть на вещи по-другому", и он сделал то же самое для нее.

Три года назад Принс отметил свою пятую годовщину с Молли, опубликовав ряд фотографий в Instagram, которые подписал:

Много путешествий, миль, улыбок, блюд, десертов и всевозможных приключений между ними. Люблю, крошка

Его тетя, певица Ла Тойя Джексон, прокомментировала: "Шлю вам много любви!!!", а его двоюродные братья и сестры Терилл и ТиДжей отреагировали эмодзи в форме сердечек.

