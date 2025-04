Фанаты снова обеспокоены состоянием Джастина Бибера после странного поведения на вечеринке Coachella

Поклонники Джастина Бибера снова бьют тревогу, комментируя странное и тревожное поведение певца во время частной вечеринки вблизи музыкального фестиваля Coachella 2025.

Об этом сообщает Page Six, пишет УНН.

Детали

Как сообщают СМИ, в TikTok появилось видео, на котором 31-летнего артиста, известного по хиту "Peaches", видно сгорбленным и качающим головой под свою же песню "What Do You Mean?", пока он, вероятно, курит косяк. По данным TMZ, Бибер присутствовал на вечеринке Friday Nights in the Desert, куда можно было попасть только по приглашениям.

В другом отрывке видео показано 31-летнего Бибера без рубашки, странно двигающегося в толпе под песню Кендрика Ламара "Not Like Us".

Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на увиденное.

Мне жаль, но у него плохой вид, он не просто "веселится", он определенно находится под каким-то сильным влиянием - написал один из пользователей.

Ему нужны лучшие друзья рядом с собой. Я злюсь, что люди вокруг него ничего не делают. - вмешался третий.

Бедный парень, я не понимаю, почему они говорят, что он наслаждается. Вы же видите, что ему нужна помощь - заявил четвертый пользователь, вторя нескольким другим.

Напомним

Это не первый раз, когда поведение Бибера вызывает беспокойство. В феврале фанаты уже обращали внимание на его странную мимику и раскачивание на публичном мероприятии, посвященном его жене, Хейли Бибер. Тогда представители звезды опровергли слухи об употреблении наркотиков, назвав их "изнурительными и жалкими".