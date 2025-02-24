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"Виснажливі та жалюгідні": Джастін Бібер спростував чутки про вживання наркотиків

"Виснажливі та жалюгідні": Джастін Бібер спростував чутки про вживання наркотиків

Київ • УНН

 • 140005 перегляди

Представник Джастіна Бібера спростував чутки про вживання наркотиків співаком. Втомлений вигляд артиста пояснюється безсонними ночами через роботу в студії та догляд за маленьким сином.

Американський співак Джастін Бібер спростував припущення про те, що він вживає наркотики, після того як його виснажений вигляд на публіці викликав занепокоєння серед шанувальників.

Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

Після появи співака з червоними очима та темними колами під очима в Нью-Йорку прихильники почали хвилюватися за його здоров’я. Деякі припустили, що причиною такого вигляду можуть бути наркотики. Проте представник артиста заявив, що такі твердження "абсолютно не відповідають дійсності".

Повторювана історія про те, що Джастін вживає важкі наркотики, абсолютно не відповідає дійсності

- заявив його представник виданню TMZ, додавши, що його клієнт насправді "знаходиться в одному з кращих моментів у своєму житті".

Також він пояснив, що співак наразі співак зосереджений на вихованні свого шестимісячного сина Джека Блюза, на своїй дружині Хейлі Бібер і на роботі над створенням нової музики. А втомлений вигляд співака пояснюється безсонною ніччю через роботу в студії та турботу про сина, у якого були труднощі зі сном.

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Представник Бібера також пояснив, що минулий рік став для Бібера переворотним, через те, що він розірвав кілька близьких дружніх і ділових відносин, які більше йому не приносили користі. 

Крім того, за інформацією, чутки про те, що у співака проблеми з психічним і фізичним здоровʼям дуже спустошують його. Його представник повідомив виданню, що ці повідомлення "виснажливі і жалюгідні і показують, що, незважаючи на очевидну правду, люди прагнуть підтримувати негативні, непристойні і погані сюжети".

Нагадаємо 

Раніше Daily Mail повідомляв, що Джастіна Бібера неодноразово бачили в Нью-Йорку з втомленим та з пригніченим виразом обличчя, що викликало хвилю обговорень у соціальних мережах.  Близькі люди співака пояснювали втомлений вигляд Джастіна як результат того, що він став "на межі усамітнення", борючись із тиском великого скупчення людей і постійною увагою громадськості після багатьох років перебування на виду. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

УНН Lite
niu-iorkНью-Йорк

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