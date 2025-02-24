«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

Американский певец Джастин Бибер опроверг предположения о том, что он употребляет наркотики, после того как его изможденный вид на публике вызвал беспокойство среди поклонников.

Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

После появления певца с красными глазами и темными кругами под глазами в Нью-Йорке поклонники начали волноваться за его здоровье. Некоторые предположили, что причиной такого вида могут быть наркотики. Однако представитель артиста заявил, что такие утверждения «абсолютно не соответствуют действительности».

Повторяющаяся история о том, что Джастин употребляет тяжелые наркотики, совершенно не соответствует действительности - заявил его представитель изданию TMZ, добавив, что его клиент на самом деле «находится в одном из лучших моментов в своей жизни».

Также он пояснил, что певец сейчас певец сосредоточен на воспитании своего шестимесячного сына Джека Блюза, на своей жене Хейли Бибер и на работе над созданием новой музыки. А уставший вид певца объясняется бессонной ночью из-за работы в студии и заботы о сыне, у которого были трудности со сном.

Представитель Бибера также объяснил, что прошедший год стал для Бибера переворотным, так как он разорвал несколько близких дружеских и деловых отношений, которые больше ему не приносили пользы.

Кроме того, по информации, слухи о том, что у певца проблемы с психическим и физическим здоровьем очень опустошают его. Его представитель сообщил изданию, что эти сообщения «изнурительны и жалки и показывают, что, несмотря на очевидную правду, люди стремятся поддерживать негативные, непристойные и плохие сюжеты».

Напомним

Ранее Daily Mail сообщал, что Джастина Бибера неоднократно видели в Нью-Йорке с усталым и с подавленным выражением лица, что вызвало волну обсуждений в социальных сетях. Близкие люди певца объясняли уставший вид Джастина как результат того, что он стал «на грани уединения», борясь с давлением большого скопления людей и постоянным вниманием общественности после многих лет пребывания на виду.