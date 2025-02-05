Джастін Бібер та його “порожній погляд”: що відбувається у житті співака?

Останнім часом шанувальники американського співака Джастіна Бібера висловлюють занепокоєння щодо його зовнішнього вигляду та можливих проблем у шлюбі з Гейлі Бібер. Протягом останнього тижня 30-річного співака неодноразово бачили в Нью-Йорку з втомленим та з пригніченим виразом обличчя, що викликало хвилю обговорень у соціальних мережах. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

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На тлі чуток про проблеми у шлюбі з його дружиною Хейлі Бібер 30-річний Джастін Бібер вийшов на сцену під час церемонії "Греммі" з пригніченим виразом обличчя та втомленим виглядом.

Як повідомляє ЗМІ, у 15 років Бібер швидко прославився, підкоривши світ своєю заразливою посмішкою, фірмовою зачіскою із зачесаним набік волоссям і хлоп'ячою чарівністю.

Втім, сьогодні його неохайний вигляд і похмура поведінка говорять про те, що у житті співака зараз не все так добре.

За джерелами DailyMail, друзі Гейлі дедалі більше стурбовані "неприйнятною поведінкою" Джастіна, а деякі, як повідомляється, закликають її розлучитися з музикантом.

"У Гейлі проблеми з Джастіном практично з самого початку їхнього шлюбу", - повідомив один з співрозмовників DailyMail.

"Вона любить його шалено, але він непередбачуваний. Деякі з її друзів радили їй діяти самотужки і залишити його", - поділилося джерело. "Його поведінка іноді неприйнятна. Вона багато чого терпить".

Також, за інформацією з джерела, Гейлі та її близькі сподівалися, що він зміниться після народження їхнього первістка, сина Джека Блюза Бібера.

"Коли народилася дитина, він був поруч із нею, і вона думала, що батьківство змінить його на краще, але цього не сталося", - додали вони.

Інсайдери, близькі до пари, розповіли DailyMail.com, що втомлений вигляд Джастіна може бути результатом того, що він став "на межі усамітнення", борючись із тиском великого скупчення людей і постійною увагою громадськості після багатьох років перебування на виду.

"Джастін зазнає труднощів останні кілька років, і багато в чому це пов'язано з його занепокоєнням з приводу присутності в певних публічних ситуаціях", - повідомило джерело.

Нагадаємо

Раніше УНН вже писав, що дружина Джастіна Бібера спростувала чутки про розлучення після того як співак відписався від неї у Instagram. Хейлі Бібер опублікувала фото зі спільного відпочинку з чоловіком на гірськолижному курорті.