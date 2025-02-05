Джастін Бібер та його “порожній погляд”: що відбувається у житті співака?

ukenru
09:48 • 5214 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 24027 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 79398 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 116582 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 150417 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 207972 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 168533 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 150451 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124548 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109666 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 115300 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 118729 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 113057 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 117892 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 111951 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 167947 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 166623 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 299229 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 327268 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 262421 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 41903 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 45762 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 113057 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 93840 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 117504 перегляди
Актуальне
Джастін Бібер та його “порожній погляд”: що відбувається у житті співака?

Джастін Бібер та його “порожній погляд”: що відбувається у житті співака?

Київ • УНН

 • 124532 перегляди

Друзі Гейлі Бібер стурбовані станом її чоловіка Джастіна, якого помітили втомленим та пригніченим у Нью-Йорку. Інсайдери повідомляють про можливі проблеми у шлюбі зіркової пари.

Останнім часом шанувальники американського співака Джастіна Бібера висловлюють занепокоєння щодо його зовнішнього вигляду та можливих проблем у шлюбі з Гейлі Бібер. Протягом останнього тижня 30-річного співака неодноразово бачили в Нью-Йорку з втомленим та з пригніченим виразом обличчя, що викликало хвилю обговорень у соціальних мережах. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі 

На тлі чуток про проблеми у шлюбі з його дружиною Хейлі Бібер 30-річний Джастін Бібер вийшов на сцену під час церемонії "Греммі" з пригніченим виразом обличчя та втомленим виглядом.

Як повідомляє ЗМІ, у 15 років Бібер швидко прославився, підкоривши світ своєю заразливою посмішкою, фірмовою зачіскою із зачесаним набік волоссям і хлоп'ячою чарівністю.

Втім, сьогодні його неохайний вигляд і похмура поведінка говорять про те, що у житті співака зараз не все так добре. 

За джерелами DailyMail, друзі Гейлі дедалі більше стурбовані "неприйнятною поведінкою" Джастіна, а деякі, як повідомляється, закликають її розлучитися з музикантом. 

"У Гейлі проблеми з Джастіном практично з самого початку їхнього шлюбу", - повідомив один з співрозмовників DailyMail. 

"Вона любить його шалено, але він непередбачуваний. Деякі з її друзів радили їй діяти самотужки і залишити його", - поділилося джерело. "Його поведінка іноді неприйнятна. Вона багато чого терпить".

Також, за інформацією з джерела, Гейлі та її близькі сподівалися, що він зміниться після народження їхнього первістка, сина Джека Блюза Бібера.

"Коли народилася дитина, він був поруч із нею, і вона думала, що батьківство змінить його на краще, але цього не сталося", - додали вони.

Інсайдери, близькі до пари, розповіли DailyMail.com, що втомлений вигляд Джастіна може бути результатом того, що він став "на межі усамітнення", борючись із тиском великого скупчення людей і постійною увагою громадськості після багатьох років перебування на виду.

"Джастін зазнає труднощів останні кілька років, і багато в чому це пов'язано з його занепокоєнням з приводу присутності в певних публічних ситуаціях", - повідомило джерело.

Нагадаємо 

Раніше УНН вже писав, що дружина Джастіна Бібера спростувала чутки про розлучення після того як співак відписався від неї у Instagram. Хейлі Бібер опублікувала фото зі спільного відпочинку з чоловіком на гірськолижному курорті.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

УНН Lite

Звернутися з питань розміщення реклами