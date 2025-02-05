Джастин Бибер и его "пустой взгляд": что происходит в жизни певца?

В последнее время поклонники американского певца Джастина Бибера выражают беспокойство относительно его внешнего вида и возможных проблем в браке с Хейли Бибер. В течение последней недели 30-летнего певца неоднократно видели в Нью-Йорке с уставшим и с подавленным выражением лица, что вызвало волну обсуждений в социальных сетях. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

На фоне слухов о проблемах в браке с его женой Хейли Бибер 30-летний Джастин Бибер вышел на сцену во время церемонии «Грэмми» с подавленным выражением лица и уставшим видом.

Как сообщает СМИ, в 15 лет Бибер быстро прославился, покорив мир своей заразительной улыбкой, фирменной прической с зачесанными набок волосами и мальчишеским обаянием.

Впрочем, сегодня его неопрятный вид и мрачное поведение говорят о том, что в жизни певца сейчас не все так хорошо.

По источникам DailyMail, друзья Хейли все больше обеспокоены «неприемлемым поведением» Джастина, а некоторые, как сообщается, призывают ее расстаться с музыкантом.

«У Хейли проблемы с Джастином практически с самого начала их брака», - сообщил один из собеседников DailyMail.

«Она любит его безумно, но он непредсказуем. Некоторые из ее друзей советовали ей действовать в одиночку и оставить его», - поделился источник. «Его поведение иногда неприемлемо. Она многое терпит».

Также, по информации из источника, Хейли и ее близкие надеялись, что он изменится после рождения их первенца, сына Джека Блюза Бибера.

«Когда родился ребенок, он был рядом с ней, и она думала, что отцовство изменит его к лучшему, но этого не произошло», - добавили они.

Инсайдеры, близкие к паре, рассказали DailyMail.com, что уставший вид Джастина может быть результатом того, что он стал «на грани уединения», борясь с давлением большого скопления людей и постоянным вниманием общественности после многих лет пребывания на виду.

«Джастин испытывает трудности последние несколько лет, и во многом это связано с его беспокойством по поводу присутствия в определенных публичных ситуациях», - сообщил источник.

Напомним

Ранее УНН уже писал, что жена Джастина Бибера опровергла слухи о разводе после того как певец отписался от нее в Instagram. Хейли Бибер опубликовала фото с совместного отдыха с мужем на горнолыжном курорте.