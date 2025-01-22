Хейлі Бібер спростувала чутки про розлучення з чоловіком після "відписки" в Instagram 

Американська модель та дружина Джастіна Бібера Хейлі Бібер відреагувала на чутки про розлучення після історії про відписку в Instagram. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

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Хейлі Бібер продовжила спростовувати чутки про розлучення, опублікувавши в Instagram зворушливу світлину свого чоловіка Джастіна Бібера - після того, як він "відписався" від неї.

28-річна модель опублікувала серію фото, які вона просто підписала усміхненим емодзі та емодзі сиру.

Публікація з'явилася незабаром після того, як фанати помітили, що 30-річний Джастін більше не підписаний на свою дружину, попри його регулярні відписки в Instagram, після яких він повідомив, що його акаунт був зламаний.

Чутки про розлучення пари ширилися протягом останнього місяця і знову посилилися після того, як Бібер відписався від свого тестя Стівена Болдвіна.

Однак подружжя вирушилио на гірськолижний курорт у Колорадо і повідомили своїх підписників про поїздку у соцмережах.

Нагадаємо

Колишній президент США привітав Мішель Обаму з днем народження у соцмережі. Цим він розвіяв усі чутки про проблеми у їхніх стосунках, які виникли через відсутність Мішель на важливих заходах.