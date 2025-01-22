Хейли Бибер опровергла слухи о разводе с мужем после "отписки" в Instagram
Киев • УНН
Хейли Бибер опубликовала фото мужа после того, как Джастин Бибер отписался от нее в Instagram. Пара опровергает слухи о разводе совместной поездкой на горнолыжный курорт.
Американская модель и жена Джастина Бибера Хейли Бибер отреагировала на слухи о разводе после истории об отписке в Instagram. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.
Детали
Хейли Бибер продолжила опровергать слухи о разводе, опубликовав в Instagram трогательную фотографию своего мужа Джастина Бибера - после того, как он "отписался" от нее.
28-летняя модель опубликовала серию фото, которые она просто подписала улыбающимся эмодзи и эмодзи сыра.
Публикация появилась вскоре после того, как фанаты заметили, что 30-летний Джастин больше не подписан на свою жену, несмотря на его регулярные отписки в Instagram, после которых он сообщил, что его аккаунт был взломан.
Слухи о разводе пары ходили в течение последнего месяца и снова усилились после того, как Бибер отписался от своего тестя Стивена Болдуина.
Однако супруги отправились на горнолыжный курорт в Колорадо и сообщили своим подписчикам о поездке в соцсетях.
Напомним
Бывший президент США поздравил Мишель Обаму с днем рождения в соцсети. Этим он развеял все слухи о проблемах в их отношениях, которые возникли из-за отсутствия Мишель на важных мероприятиях.