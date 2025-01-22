Хейли Бибер опровергла слухи о разводе с мужем после "отписки" в Instagram

Американская модель и жена Джастина Бибера Хейли Бибер отреагировала на слухи о разводе после истории об отписке в Instagram. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Хейли Бибер продолжила опровергать слухи о разводе, опубликовав в Instagram трогательную фотографию своего мужа Джастина Бибера - после того, как он "отписался" от нее.

28-летняя модель опубликовала серию фото, которые она просто подписала улыбающимся эмодзи и эмодзи сыра.

Публикация появилась вскоре после того, как фанаты заметили, что 30-летний Джастин больше не подписан на свою жену, несмотря на его регулярные отписки в Instagram, после которых он сообщил, что его аккаунт был взломан.

Слухи о разводе пары ходили в течение последнего месяца и снова усилились после того, как Бибер отписался от своего тестя Стивена Болдуина.

Однако супруги отправились на горнолыжный курорт в Колорадо и сообщили своим подписчикам о поездке в соцсетях.

Напомним

Бывший президент США поздравил Мишель Обаму с днем рождения в соцсети. Этим он развеял все слухи о проблемах в их отношениях, которые возникли из-за отсутствия Мишель на важных мероприятиях.