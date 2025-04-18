"Выглядит с ней счастливее, чем с Хейли": фанаты отреагировали на поцелуй Джастина Бибера рэперши Сексси Ред

Канадский певец Джастин Бибер поцеловал рэпершу Сексси Ред. После этого поклонники прокомментировали, что с ней он "выглядит счастливее", чем с женой Хейли. Об этом пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

31-летний звездный певец, прервавший молчание после слухов о том, что он разорен и имеет миллионные долги, опубликовал в Instagram короткое видео с 27-летней рэпершей, когда они проводили время вместе.

В коротком клипе Джастин сидит, покачивая головой в такт музыке в VIP-кабинке, а Сексси подбегает к нему. Он обнимает ее в знак приветствия, и когда рэперша садится рядом, Джастин целует ее в щеку, а она широко улыбается.

Некоторые поклонники отметили искреннюю улыбку Джастина. Один комментатор написал: "Почему он выглядит счастливее с ней, чем с Хейли?". Другой добавил: "Никогда не видел, чтобы этот человек так улыбался".

Некоторые были разочарованы тем, что Джастин поцелует другую женщину, а не свою 28-летнюю жену. Один из них написал: "Уважай свою жену, мужик!!!!!"

Остальные поклонники считают, что между Бибером и Сексси все было платоническим.

"Поцелуй и объятия были определенно дружескими", - говорится в одном из комментариев.

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Слухи о разорении Бибера

Это событие произошло после того, как Бибер опроверг недавние сообщения о том, что он обанкротился.

Заявление стало ответом на статью The Hollywood Reporter, опубликованную в среду, в которой бывший сотрудник команды Бибера утверждал, что певец задолжал миллионы долларов после того, как он отменил свой мировой тур Justice World Tour после многочисленных отсрочек из-за проблем со здоровьем.

В своем заявлении для Us Weekly команда Бибера категорически опровергла эти обвинения.

"Это просто глупость кликбейтов, основанная на неназванных - и явно плохо информированных - "источниках", разочарованных тем, что они больше не работают с Джастином", - говорится в заявлении.

Дополнение

Пока Хейли Бибер отдыхала в Лос-Анджелесе, ее муж Джастин, опубликовал мем, который приобрел зловещий смысл на фоне опасений за звездный брак. Хейли Бибер недавно была замечена, когда покидала студию Beverly Hills Alo одна на своем новом электромобиле Mercedes-Benz G, после занятия фитнесом.

В тот же день 31-летний Джастин Бибер опубликовал мем, на котором ребенок показывает средние пальцы на обеих руках, с подписью, что этот жест он сделал за спиной своей девушки, - после того, как она его "разозлила".