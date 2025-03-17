Джастин Бибер признался, что "тонет" и скрывает боль, которую пришлось пережить

Певец Джастин Бибер поделился откровенным признанием в соцсетях, заявив, что чувствует себя так, будто "тонет" и скрывает боль, которую пережил. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

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В своем Instagram 31-летний артист написал: "Мне всегда говорили, когда я был ребенком, что ненавидеть нельзя. Но из-за этого я чувствую, что мне не позволено это, и поэтому я никому не говорил, что у меня это есть".

Это заставило меня почувствовать, что я тону, и это страшно признавать. Я думаю, мы можем отпустить ненависть, только сначала признав ее существование - продолжил он.

"Как мы можем не чувствовать ненависти из-за всей той боли, которую мы испытали?" - подытожил он.

Признание певца вызвало беспокойство среди поклонников, особенно после его недавних публикаций, где он говорил о синдроме самозванца и неуверенности в себе.

Напомним

Недавно Бибер опубликовал странный пост, в котором признался, что чувствует себя "мошенником" после того, как вызвал опасения за свое здоровье своим взъерошенным видом и курением специфических веществ в социальных сетях.

В частности, он признался, что у него "синдром самозванца" из-за стремительного роста его славы.