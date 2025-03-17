Джастин Бибер признался, что "тонет" и скрывает боль, которую пришлось пережить
Киев • УНН
Джастин Бибер поделился откровенным признанием в Instagram, заявив, что чувствует себя так, будто тонет. Он скрывает боль, которую пережил из-за запрета на чувство ненависти с детства.
Певец Джастин Бибер поделился откровенным признанием в соцсетях, заявив, что чувствует себя так, будто "тонет" и скрывает боль, которую пережил. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.
Детали
В своем Instagram 31-летний артист написал: "Мне всегда говорили, когда я был ребенком, что ненавидеть нельзя. Но из-за этого я чувствую, что мне не позволено это, и поэтому я никому не говорил, что у меня это есть".
Это заставило меня почувствовать, что я тону, и это страшно признавать. Я думаю, мы можем отпустить ненависть, только сначала признав ее существование
"Как мы можем не чувствовать ненависти из-за всей той боли, которую мы испытали?" - подытожил он.
Признание певца вызвало беспокойство среди поклонников, особенно после его недавних публикаций, где он говорил о синдроме самозванца и неуверенности в себе.
Напомним
Недавно Бибер опубликовал странный пост, в котором признался, что чувствует себя "мошенником" после того, как вызвал опасения за свое здоровье своим взъерошенным видом и курением специфических веществ в социальных сетях.
В частности, он признался, что у него "синдром самозванца" из-за стремительного роста его славы.