Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Співак Джастін Бібер поділився відвертим зізнанням у соцмережах, заявивши, що почувається так, ніби "тоне" та приховує біль, який пережив. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

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У своєму Instagram 31-річний артист написав: "Мені завжди говорили, коли я був дитиною, що ненавидіти не можна. Але через це я відчуваю, що мені не дозволено це, і тому я нікому не говорив, що в мене це є".

Це змусило мене відчути, що я тону, і це страшно визнавати. Я думаю, ми можемо відпустити ненависть, тільки спочатку визнавши її існування - продовжив він.

"Як ми можемо не відчувати ненависті через весь той біль, якого ми зазнали?" - підсумував він.

Зізнання співака викликало занепокоєння серед шанувальників, особливо після його нещодавніх публікацій, де він говорив про синдром самозванця та невпевненість у собі.

Нагадаємо

Нещодавно Бібер опублікував дивний пост, у якому зізнався, що відчуває себе "шахраєм" після того, як викликав побоювання за своє здоров’я своїм розпатланим виглядом і курінням специфічних речовин в соціальних мережах.

Зокрема, він зізнався, що в нього "синдром самозванця" через стрімке зростання його слави.