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Джастін Бібер вперше з'явився на публіці після зізнання про "синдром самозванця"

Київ • УНН

 • 133359 перегляди

Джастіна Бібера помітили після дивного посту про відчуття себе «шахраєм» через славу. Співак спростував чутки про наркотики та присвячує себе сім'ї.

Джастін Бібер вперше з'явився на публіці після зізнання про "синдром самозванця"

Відомий співак Джастін Бібер вперше з’явився на публіці після того, як опублікував пост, який не на жарт ханепокоїв його фанатів. Співака бачили в четвер, коли він прямував до спа-центру в Західному Голлівуді, повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

Раніше Бібер опублікував дивний пост, у якому зізнався, що відчуває себе "шахраєм" після того, як викликав побоювання за своє здоров’я своїм розпатланим виглядом і курінням специфічних речовин в соціальних мережах.

В пості Бібер повідомляв, що в нього "синдром самозванця" через стрімке зростання його слави.

"Люди все життя казали мені: "Вау, Джастіне, ти заслуговуєш на це", а я особисто завжди відчував себе негідним, ніби я шахрай, ніби коли люди казали мені, що я чогось заслуговую, – зізнався він. Це змушувало мене почуватися підступним, якби вони тільки знали мої думки. Який я засуджуючий, який я насправді егоїстичний… Вони б цього не казали", - написав Бібер.

Коли він вперше з’явився на публіці  - під час прогулянки - на ньому було сіре худі та яскрава неоново-зелена шапка. Він доповнив образ довгими шортами, помаранчевими шкарпетками та нечіткими білими черевиками.

Доповнення

Бібер спростував припущення про те, що він вживає наркотики, після того як його виснажений вигляд на публіці викликав занепокоєння серед шанувальників. Він наголосив, що повністю присвячує себе родині та створенню нової музики.

Селена Гомес, з якою у свій час зустрічався Бібер, випустила сингл Scared of Loving You. Це перша пісня з її майбутнього альбому I Said I Love You First. Вона дебютувала як ліричне відео з кадрами виконавиці разом з її нареченим Бенні Бланко.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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