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Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Киев • УНН

 • 133355 просмотра

Джастина Бибера заметили после странного поста об ощущении себя «мошенником» из-за славы. Певец опроверг слухи о наркотиках и посвящает себя семье.

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Известный певец Джастин Бибер впервые появился на публике после того, как опубликовал пост, который не на шутку взволновал его фанатов. Певца видели в четверг, когда он направлялся в спа-центр в Западном Голливуде, сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Ранее Бибер опубликовал странный пост, в котором признался, что чувствует себя "мошенником" после того, как вызвал опасения за свое здоровье своим растрепанным видом и курением специфических веществ в социальных сетях.

В посте Бибер сообщал, что у него "синдром самозванца" из-за стремительного роста его славы.

"Люди всю жизнь говорили мне: "Вау, Джастин, ты заслуживаешь это", а я лично всегда чувствовал себя недостойным, будто я мошенник, будто когда люди говорили мне, что я чего-то заслуживаю, – признался он. Это заставляло меня чувствовать себя коварным, если бы они только знали мои мысли. Какой я осуждающий, какой я на самом деле эгоистичный… Они бы этого не говорили", - написал Бибер.

Когда он впервые появился на публике  - во время прогулки - на нем было серое худи и яркая неоново-зеленая шапка. Он дополнил образ длинными шортами, оранжевыми носками и нечеткими белыми ботинками.

Дополнение

Бибер опроверг предположения о том, что он употребляет наркотики, после того как его изможденный вид на публике вызвал беспокойство среди поклонников. Он подчеркнул, что полностью посвящает себя семье и созданию новой музыки.

Селена Гомес, с которой в свое время встречался Бибер, выпустила сингл Scared of Loving You. Это первая песня из ее будущего альбома I Said I Love You First. Она дебютировала как лирическое видео с кадрами исполнительницы вместе с ее женихом Бенни Бланко.

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