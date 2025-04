Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Известный певец Джастин Бибер впервые появился на публике после того, как опубликовал пост, который не на шутку взволновал его фанатов. Певца видели в четверг, когда он направлялся в спа-центр в Западном Голливуде, сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Ранее Бибер опубликовал странный пост, в котором признался, что чувствует себя "мошенником" после того, как вызвал опасения за свое здоровье своим растрепанным видом и курением специфических веществ в социальных сетях.

В посте Бибер сообщал, что у него "синдром самозванца" из-за стремительного роста его славы.

"Люди всю жизнь говорили мне: "Вау, Джастин, ты заслуживаешь это", а я лично всегда чувствовал себя недостойным, будто я мошенник, будто когда люди говорили мне, что я чего-то заслуживаю, – признался он. Это заставляло меня чувствовать себя коварным, если бы они только знали мои мысли. Какой я осуждающий, какой я на самом деле эгоистичный… Они бы этого не говорили", - написал Бибер.

Когда он впервые появился на публике - во время прогулки - на нем было серое худи и яркая неоново-зеленая шапка. Он дополнил образ длинными шортами, оранжевыми носками и нечеткими белыми ботинками.



Бибер опроверг предположения о том, что он употребляет наркотики, после того как его изможденный вид на публике вызвал беспокойство среди поклонников. Он подчеркнул, что полностью посвящает себя семье и созданию новой музыки.

