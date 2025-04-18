"Виглядає з нею щасливішим, ніж з Гейлі": фанати відреагували на поцілунок Джастіном Бібером реперки Секссі Ред

Канадський співак Джастін Бібер поцілував реперку Секссі Ред. Після цього шанувальники прокоментували, що з нею він "виглядає щасливішим", ніж з дружиною Гейлі. Про це пише УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

31-річний зірковий співак, який перервав мовчання після чуток про те, що він розорений і має мільйонні борги, опублікував в Instagram коротке відео з 27-річною реперкою, коли вони проводили час разом.

У короткому кліпі Джастін сидить, похитуючи головою в такт музиці у VIP-кабінці, а Секссі підбігає до нього. Він обіймає її на знак привітання, і коли реперка сідає поруч, Джастін цілує її в щоку, а вона широко усміхається.

Деякі шанувальники відзначили щиру посмішку Джастіна. Один коментатор написав: "Чому він виглядає щасливішим з нею, ніж з Гейлі?". Інший додав: "Ніколи не бачив, щоб цей чоловік так посміхався".

Дехто був розчарований тим, що Джастін поцілує іншу жінку, а не свою 28-річну дружину. Один з них написав: "Поважай свою дружину, чоловіче!!!!!"

Решта шанувальників вважає, що між Бібером і Секссі все було платонічним.

"Поцілунок і обійми були безперечно дружніми", - говориться в одному з коментарів.

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Чутки про розорення Бібера

Ця подія сталася після того, як Бібер спростував нещодавні повідомлення про те, що він збанкрутував.

Заява стала відповіддю на статтю The Hollywood Reporter, опубліковану в середу, в якій колишній співробітник команди Бібера стверджував, що співак заборгував мільйони доларів після того, як він скасував свій світовий тур Justice World Tour після численних відтермінувань через проблеми зі здоров'ям.

У своїй заяві для Us Weekly команда Бібера категорично заперечила ці звинувачення.

"Це просто дурість клікбейтів, заснована на неназваних - і явно погано поінформованих - "джерелах", розчарованих тим, що вони більше не працюють з Джастіном", - йдеться в заяві.

Доповнення

Поки Гейлі Бібер відпочивала в Лос-Анджелесі, її чоловік Джастін, опублікував мем, який набув зловісного сенсу на тлі побоювань за зірковий шлюб. Гейлі Бібер нещодавно була помічена, коли залишала студію Beverly Hills Alo одна на своєму новому електромобілі Mercedes-Benz G, після заняття фітнесом.

Того ж дня 31-річний Джастін Бібер опублікував мем, на якому дитина показує середні пальці на обох руках, із підписом, що цей жест він зробив за спиною своєї дівчини, - після того, як вона його "розлютила".