Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор

У лікарні Грейт-Ормонд-стріт у Лондоні відкрили капсулу часу, закладену принцесою Діаною у 1991 році. Серед знайдених в ній предметів - компакт-диск Кайлі Міноуг, калькулятор на сонячних батареях, кишеньковий телевізор та фотографія самої принцеси, пише УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Капсулу часу, закопану Діаною, принцесою Уельською, у лікарні Грейт-Ормонд-стріт (Гош) у 1991 році, було відкрито, і в ній знайдено компакт-диск Кайлі Міноуг, калькулятор на сонячній енергії та паспорт - ідеться у публікації.

"Серед інших об'єктів були кишеньковий телевізор, голограма сніжинки та фотографія принцеси Діани", також пише видання.

Дерев'яну скриньку, обшиту свинцем, запечатали на честь закладання наріжного каменя будівлі Вар'єте-клубу лікарні, яке відкрилося в 1994 році.

Предмети в капсулі були обрані двома дітьми, які виграли відповідний конкурс. Вона допомогла їм їх вибрати.

Компакт-диск з альбомом Кайлі Міноуг "Rhythm of Love", який вийшов у 1990 році та містить пісні "Better the Devil You Know", "What Do I Have to Do" та "Shocked", був одним із 10 включених предметів.

Компакт-диск обрав Девід Вотсон, якому тоді було 11 років, з Пейнтона, Девон. Він також обрав аркуш переробленого паперу та паспорт.

Сільвія Фоулкс, якій тоді було 9 років, з Норвіча, обрала колекцію британських монет, контейнер із насінням дерев та голограму сніжинки.

У коробці також був примірник газети "Таймс" від дати поховання капсули.

Серед заголовків на першій шпальті є такі: "Смажене м’ясо масово приваблює радянських виборців" – поряд із фотографією колишнього радянського лідера Михайла Горбачова – та "США відхиляють прохання про використання іракських військових літаків, оскільки повстанці наближаються".

Зображення, опубліковані архівістами, показують деякі пошкодження об'єктів, але вони здебільшого цілі. Капсулу часу мали розкопати через "сотні років", але її викопали під час звільнення місця для будівництва дитячого онкологічного центру.

Доповнення

Принцеса Діана стала президентом Gosh у 1989 році та кілька разів відвідувала дитячу лікарню до своєї смерті в 1997 році. Згідно із заявою, новий дитячий онкологічний центр у Гоші стане "національним ресурсом лікування дитячого раку". Його розробка допоможе клінічним командам розробити "добріші та ефективніші методи лікування" для дітей, які перебувають у лікарні.

Капсулу часу допомогли вивільнити співробітники, які вже працювали в лікарні в 1991 році. Поховання капсули було схожим на церемонію 1872 року, під час якої тодішня принцеса Уельська Александра заклала наріжний камінь лікарні. Ту капсулу часу, яка містила фотографію королеви Вікторії, не знайшли.

