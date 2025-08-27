Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор

$41.400.03
07:59 • 6928 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
07:35 • 14427 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 17736 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 89523 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 61365 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 131955 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 147624 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 149145 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 58559 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 153936 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
Віткофф зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку цього тижня - Reuters
26 серпня, 23:58
ЗСУ зірвали літній наступ росіян: скільки території України окуповано
27 серпня, 02:20
Викрадений нацистами понад 80 років тому портрет знайдено на сайті рієлтора в Аргентині
27 серпня, 03:18
Президент Фінляндії закликає бити по російській військовій машині
05:54
Ліван представить план щодо роззброєння "Хезболли" вже цього тижня - Reuters
06:24
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори
08:43
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
07:35
Президенту направлено на підпис закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
26 серпня, 17:12
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столу
26 серпня, 14:05
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 12:42
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Александр Стубб
Віталій Коваль
Нарендра Моді
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Чернігівська область
Німеччина
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор
09:48
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі
09:12
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка
08:14
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунків
26 серпня, 17:52
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року
26 серпня, 13:17
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Боєприпаси
Долар США
Євро

Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор

Київ • УНН

 • 40 перегляди

У Лондоні відкрили капсулу часу принцеси Діани, закладену в 1991 році, де знайшли компакт-диск Кайлі Міноуг, кишеньковий телевізор та фотографію принцеси. Капсулу розкопали раніше запланованого терміну через будівництво дитячого онкологічного центру.

Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор

У лікарні Грейт-Ормонд-стріт у Лондоні відкрили капсулу часу, закладену принцесою Діаною у 1991 році. Серед знайдених в ній предметів - компакт-диск Кайлі Міноуг, калькулятор на сонячних батареях, кишеньковий телевізор та фотографія самої принцеси, пише УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Капсулу часу, закопану Діаною, принцесою Уельською, у лікарні Грейт-Ормонд-стріт (Гош) у 1991 році, було відкрито, і в ній знайдено компакт-диск Кайлі Міноуг, калькулятор на сонячній енергії та паспорт

- ідеться у публікації.

"Серед інших об'єктів були кишеньковий телевізор, голограма сніжинки та фотографія принцеси Діани", також пише видання.

Дерев'яну скриньку, обшиту свинцем, запечатали на честь закладання наріжного каменя будівлі Вар'єте-клубу лікарні, яке відкрилося в 1994 році.

Предмети в капсулі були обрані двома дітьми, які виграли відповідний конкурс. Вона допомогла їм їх вибрати.

Компакт-диск з альбомом Кайлі Міноуг "Rhythm of Love", який вийшов у 1990 році та містить пісні "Better the Devil You Know", "What Do I Have to Do" та "Shocked", був одним із 10 включених предметів.

Компакт-диск обрав Девід Вотсон, якому тоді було 11 років, з Пейнтона, Девон. Він також обрав аркуш переробленого паперу та паспорт.

Сільвія Фоулкс, якій тоді було 9 років, з Норвіча, обрала колекцію британських монет, контейнер із насінням дерев та голограму сніжинки.

У коробці також був примірник газети "Таймс" від дати поховання капсули.

Серед заголовків на першій шпальті є такі: "Смажене м’ясо масово приваблює радянських виборців" – поряд із фотографією колишнього радянського лідера Михайла Горбачова – та "США відхиляють прохання про використання іракських військових літаків, оскільки повстанці наближаються".

Зображення, опубліковані архівістами, показують деякі пошкодження об'єктів, але вони здебільшого цілі. Капсулу часу мали розкопати через "сотні років", але її викопали під час звільнення місця для будівництва дитячого онкологічного центру.

Доповнення

Принцеса Діана стала президентом Gosh у 1989 році та кілька разів відвідувала дитячу лікарню до своєї смерті в 1997 році. Згідно із заявою, новий дитячий онкологічний центр у Гоші стане "національним ресурсом лікування дитячого раку". Його розробка допоможе клінічним командам розробити "добріші та ефективніші методи лікування" для дітей, які перебувають у лікарні.

Капсулу часу допомогли вивільнити співробітники, які вже працювали в лікарні в 1991 році. Поховання капсули було схожим на церемонію 1872 року, під час якої тодішня принцеса Уельська Александра заклала наріжний камінь лікарні. Ту капсулу часу, яка містила фотографію королеви Вікторії, не знайшли.

Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського
17.07.25, 16:55

