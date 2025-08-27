$41.400.03
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
07:35 • 17286 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 18980 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 90825 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 62405 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 133648 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 148116 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 149353 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 58597 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 153963 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор

Киев • УНН

 • 1240 просмотра

В Лондоне открыли капсулу времени принцессы Дианы, заложенную в 1991 году, где нашли компакт-диск Кайли Миноуг, карманный телевизор и фотографию принцессы. Капсулу раскопали раньше запланированного срока из-за строительства детского онкологического центра.

Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор

В больнице Грейт-Ормонд-стрит в Лондоне открыли капсулу времени, заложенную принцессой Дианой в 1991 году. Среди найденных в ней предметов - компакт-диск Кайли Миноуг, калькулятор на солнечных батареях, карманный телевизор и фотография самой принцессы, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Капсула времени, закопанная Дианой, принцессой Уэльской, в больнице Грейт-Ормонд-стрит (Гош) в 1991 году, была открыта, и в ней найдены компакт-диск Кайли Миноуг, калькулятор на солнечной энергии и паспорт

- говорится в публикации.

"Среди других объектов были карманный телевизор, голограмма снежинки и фотография принцессы Дианы", также пишет издание.

Деревянный ящик, обшитый свинцом, запечатали в честь закладки краеугольного камня здания Варьете-клуба больницы, которое открылось в 1994 году.

Предметы в капсуле были выбраны двумя детьми, которые выиграли соответствующий конкурс. Она помогла им их выбрать.

Компакт-диск с альбомом Кайли Миноуг "Rhythm of Love", который вышел в 1990 году и содержит песни "Better the Devil You Know", "What Do I Have to Do" и "Shocked", был одним из 10 включенных предметов.

Компакт-диск выбрал Дэвид Уотсон, которому тогда было 11 лет, из Пейнтона, Девон. Он также выбрал лист переработанной бумаги и паспорт.

Сильвия Фоулкс, которой тогда было 9 лет, из Норвича, выбрала коллекцию британских монет, контейнер с семенами деревьев и голограмму снежинки.

В коробке также был экземпляр газеты "Таймс" от даты захоронения капсулы.

Среди заголовков на первой полосе есть такие: "Жареное мясо массово привлекает советских избирателей" – рядом с фотографией бывшего советского лидера Михаила Горбачева – и "США отклоняют просьбу об использовании иракских военных самолетов, поскольку повстанцы приближаются".

Изображения, опубликованные архивистами, показывают некоторые повреждения объектов, но они в основном целы. Капсулу времени должны были раскопать через "сотни лет", но ее выкопали во время освобождения места для строительства детского онкологического центра.

Дополнение

Принцесса Диана стала президентом Gosh в 1989 году и несколько раз посещала детскую больницу до своей смерти в 1997 году. Согласно заявлению, новый детский онкологический центр в Гоше станет "национальным ресурсом лечения детского рака". Его разработка поможет клиническим командам разработать "более добрые и эффективные методы лечения" для детей, находящихся в больнице.

Капсулу времени помогли высвободить сотрудники, которые уже работали в больнице в 1991 году. Захоронение капсулы было похоже на церемонию 1872 года, во время которой тогдашняя принцесса Уэльская Александра заложила краеугольный камень больницы. Ту капсулу времени, которая содержала фотографию королевы Виктории, не нашли.

