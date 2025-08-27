Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор

В больнице Грейт-Ормонд-стрит в Лондоне открыли капсулу времени, заложенную принцессой Дианой в 1991 году. Среди найденных в ней предметов - компакт-диск Кайли Миноуг, калькулятор на солнечных батареях, карманный телевизор и фотография самой принцессы, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Капсула времени, закопанная Дианой, принцессой Уэльской, в больнице Грейт-Ормонд-стрит (Гош) в 1991 году, была открыта, и в ней найдены компакт-диск Кайли Миноуг, калькулятор на солнечной энергии и паспорт - говорится в публикации.

"Среди других объектов были карманный телевизор, голограмма снежинки и фотография принцессы Дианы", также пишет издание.

Деревянный ящик, обшитый свинцом, запечатали в честь закладки краеугольного камня здания Варьете-клуба больницы, которое открылось в 1994 году.

Предметы в капсуле были выбраны двумя детьми, которые выиграли соответствующий конкурс. Она помогла им их выбрать.

Компакт-диск с альбомом Кайли Миноуг "Rhythm of Love", который вышел в 1990 году и содержит песни "Better the Devil You Know", "What Do I Have to Do" и "Shocked", был одним из 10 включенных предметов.

Компакт-диск выбрал Дэвид Уотсон, которому тогда было 11 лет, из Пейнтона, Девон. Он также выбрал лист переработанной бумаги и паспорт.

Сильвия Фоулкс, которой тогда было 9 лет, из Норвича, выбрала коллекцию британских монет, контейнер с семенами деревьев и голограмму снежинки.

В коробке также был экземпляр газеты "Таймс" от даты захоронения капсулы.

Среди заголовков на первой полосе есть такие: "Жареное мясо массово привлекает советских избирателей" – рядом с фотографией бывшего советского лидера Михаила Горбачева – и "США отклоняют просьбу об использовании иракских военных самолетов, поскольку повстанцы приближаются".

Изображения, опубликованные архивистами, показывают некоторые повреждения объектов, но они в основном целы. Капсулу времени должны были раскопать через "сотни лет", но ее выкопали во время освобождения места для строительства детского онкологического центра.

Дополнение

Принцесса Диана стала президентом Gosh в 1989 году и несколько раз посещала детскую больницу до своей смерти в 1997 году. Согласно заявлению, новый детский онкологический центр в Гоше станет "национальным ресурсом лечения детского рака". Его разработка поможет клиническим командам разработать "более добрые и эффективные методы лечения" для детей, находящихся в больнице.

Капсулу времени помогли высвободить сотрудники, которые уже работали в больнице в 1991 году. Захоронение капсулы было похоже на церемонию 1872 года, во время которой тогдашняя принцесса Уэльская Александра заложила краеугольный камень больницы. Ту капсулу времени, которая содержала фотографию королевы Виктории, не нашли.

