27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори

Київ • УНН

 • 98 перегляди

27 серпня 1856 року народився Іван Франко, видатний український письменник та поет. Він створив понад 6 тисяч творів, використовуючи близько сотні псевдонімів.

27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори

Іван Франко поза всяким сумнівів, є одним з головних стовпів не лише української, але і європейської літератури. Ерудований, освічений і при цьому бунтівний, відважний і навіть дещо зухвалий, він створив спадок, яким Україна і досі вражає весь цивілізований світ. Про найцікавіші віхи життя Івана Франка та його найвідоміші творіння в матеріалі УНН.

Коротка біографія та цікаві факти про Івана Франка

Великий український поет і письменник Іван Якович Франко народився 27 серпня 1856 року в селі Нагуєвичі Дрогобицького повіту у Східній Галичині (сучасна Львівська область).

За 40 років активного творчого життя та майже безперервної роботи Франко написав понад 6 тисяч творів загальним обсягом понад 100 томів. В середньому кожен новий твір виходив з-під його пера протягом двох днів. Усього за життя Франка окремими книгами і брошурами було видано понад 220 видань, зокрема, понад 60 збірок.

У творчій діяльності письменник використовував близько сотні псевдонімів і криптонімів: Джеджалик, Руслан, Невідомий, Іван Живий, Не-Теофраст, Один з молодіжи, Один з русинів міста Львова, Non severus, Vivus та багато інших. Найвідоміший і найпопулярніший з них – Мирон.

Іван Франко мав феноменальну пам’ять, володів 14 європейськими мовами, міг майже дослівно повторити товаришам годинну лекцію вчителя. Він знав напам’ять усього "Кобзаря", а домашні завдання з польської мови нерідко виконував у поетичній формі. Перекладав на українську в тому числі з давньої вавилонської, давньоарабської, давньогрецької, східних мов.

Крім того, Франко мав власну бібліотеку, яка налічувала майже 500 книжок українською та іншими європейськими мовами. Уся його бібліотека налічує 12 тисяч примірників.

Іван Франко відомий своєю любов’ю до вишиванки, яку вдягав і в будні, і на свята, тим самим ставши зачинателем нової моди – адже став першим українським інтелігентом, який поєднав сорочку з українським орнаментом із європейським костюмом-трійкою.

Помер Іван Франко 28 травня 1916 року. Він похований на Личаківському цвинтарі у Львові.

Один з найпроникливіших письменників сучасної європейської літератури: Жадан отримав престижну премію25.07.25, 19:11 • 3730 переглядiв

Найвідоміші твори Івана Франка

"Захар Беркут"

Ця знаменита історична повість Івана Франка була видана у 1883 році. Вона оповідає про боротьбу давніх карпатських общин проти соціального гноблення та нашестя монголів. На основі роману у 1971 році було знято однойменний фільм. А у 2019 році відбулася прем’єра другої екранізації.

"Украдене щастя"

П’єса Івана Франка вперше була поставлена у 1893 році. Вона екранізувалась у 1952 році режисером Ісааком Шмаруком, у 1984 році Юрієм Ткаченком, та у 2004 році. В основі п’єси знаходиться народна "Пісня про шандаря". П’єса широко насичена українським фольклором і є одним із найважливіших художніх творів драматурга, завдяки чому Франко створив реалістичну народну драму.

"Перехресні стежки"

У цій повісті 1900 року Франко показав суть взаємовідносин простого народу та інтелігенції Західної України. Йдеться про проблеми, які хвилювали тогочасне суспільство. Цей твір визнано шедевром світової літератури.

Поема "Мойсей"

Ця поема була написана під час національно-революційних заворушень, які мали місце у 1905 році. Це потужний філософський твір про майбутнє українського народу, про взаємини вождя i народу в процесі наполегливого шукання "обітованої землі", про майбутні сили мас, здатних висунути зі свого середовища в процесі революційного руху проводирів, які кінець-кінцем приведуть свій народ до перемоги.

"Іван Вишенський"

Поема була написана Франком у 1900 році. Твір присвячений Агатангелу Кримському і розповідає про завершення життєвого шляху православного ченця Івана Вишенського.

"Лис Микита"

Найвідоміша казка Івана Франка, про життя лісових звірів. Цю казку вже неодноразово екранізували.

Збірки "З вершин і низин", "Зів’яле листя" – це найвідоміші збірки поета.

Загалом важко підібрати топ творів цього видатного поета, письменника і драматурга. Сподіваємося, що вказані тут твори сповна розкривають усю велич і глибину творчості Івана Франка.

Павло Зінченко

