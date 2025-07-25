Один з найпроникливіших письменників сучасної європейської літератури: Жадан отримав престижну премію
Київ • УНН
Український письменник Сергій Жадан став лауреатом Австрійської державної премії з європейської літератури. Журі відзначило його голос як виразника досвіду українців під час війни.
Сьогодні український письменник, поет і військовослужбовець Сергій Жадан отримав Австрійську державну премію з європейської літератури, яку традиційно вручають під час Зальцбурзького фестивалю, передає УНН із посиланням на Міністерство культури.
Деталі
Цьогоріч журі відзначило Жадана як "одного з найпроникливіших письменників сучасної європейської літератури", чий голос став виразником досвіду українців у час війни. Міністр культури Австрії Андреас Баблер підкреслив: "Сергій Жадан надає жаху війни та невидимому, всепроникному страху літературну мову".
На церемонії Сергій Жадан виголосив промову під назвою "Свідчити і любити", в якій розповів про роль письменника в часи війни, цінність правди та силу любові як здатності не втратити людське обличчя в нелюдських обставинах.
Наша реальність не вміщається нині в читацький досвід, вона виходить поза нього, вона його, за великим рахунком, не потребує. Література не завжди видається доречною, коли мова заходить про споглядання смерті
Жадан приєднався до бригади Нацгвардії "Хартія": показав вишкіл06.06.24, 09:49 • 24804 перегляди