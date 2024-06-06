Жадан приєднався до бригади Нацгвардії "Хартія": показав вишкіл
Київ • УНН
Український письменник і співак Сергій Жадан приєднався до 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія".
Український письменник і співак Сергій Жадан підтвердив, що приєднався до лав 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія", і показав фото, пише УНН.
Вступив до лав 13 бригади НГУ "Хартія". Проходжу вишкіл. Служу українському народу
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