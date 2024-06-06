Жадан присоединился к бригаде Нацгвардии "Хартия": показал выучку

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
natsionalnaya-gvardiya-ukrainiНациональная гвардия Украины
polshaПольша
Эксклюзив
"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
  •  39801 просмотра

"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

Эксклюзив
Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
  •  56134 просмотра

Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт

Эксклюзив
В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
  •  117823 просмотра

В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"

Эксклюзив
Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле
  •  115684 просмотра

Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
  •  117310 просмотра

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

Эксклюзив
Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
  •  113947 просмотра

Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

Эксклюзив
НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
  •  92727 просмотра

НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT
  •  59553 просмотра

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT

Эксклюзив
В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ
  •  58944 просмотра

В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ

Эксклюзив
В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно
5 июня 2024, 07:18  •  55651 просмотра

В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно

Новости по теме
Жадан присоединился к бригаде Нацгвардии "Хартия": показал выучку

Жадан присоединился к бригаде Нацгвардии "Хартия": показал выучку

  •  7792 просмотра
С начала года более 160 тысяч транспортных средств было ввезено в Украину: каким авто предпочитают украинцы

С начала года более 160 тысяч транспортных средств было ввезено в Украину: каким авто предпочитают украинцы

  •  7460 просмотра
Польские протестующие блокируют движение грузовиков на ПП "Рава-Русская", не пропуская их на въезд в Польшу - Демченко

Польские протестующие блокируют движение грузовиков на ПП "Рава-Русская", не пропуская их на въезд в Польшу - Демченко

  •  8122 просмотра
россияне ночью и утром обстреляли 4 громады Сумщины: прогремело более 30 взрывов

россияне ночью и утром обстреляли 4 громады Сумщины: прогремело более 30 взрывов

  •  5888 просмотра
Пограничники не наблюдают имеющихся сил в россии на территории беларуси - Демченко

Пограничники не наблюдают имеющихся сил в россии на территории беларуси - Демченко

  •  5896 просмотра
Зеленский впервые созвонился с президентом Перу: призвал принять участие в Саммите мира

Зеленский впервые созвонился с президентом Перу: призвал принять участие в Саммите мира

  •  9197 просмотра
В Херсонской области ночью уничтожили 5 "шахедов", враг атаковал критическую инфраструктуру, 3 пострадавших

В Херсонской области ночью уничтожили 5 "шахедов", враг атаковал критическую инфраструктуру, 3 пострадавших

  •  7021 просмотра
Курс валют на 6 июня: гривна укрепилась еще на 17 копеек

Курс валют на 6 июня: гривна укрепилась еще на 17 копеек

  •  6297 просмотра
Армия рф продолжает усиливать свои силы на севере Харьковской области, но Силы обороны и дальше сдерживают врага - Демченко

Армия рф продолжает усиливать свои силы на севере Харьковской области, но Силы обороны и дальше сдерживают врага - Демченко

  •  6509 просмотра
минобороны рф заявляет о ночной атаке на Крым: что известно

минобороны рф заявляет о ночной атаке на Крым: что известно

  •  6278 просмотра

Популярные

"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

  •  89366 просмотра
Украина призывает США и союзников начать подготовку пилотов F-16-Politico

Украина призывает США и союзников начать подготовку пилотов F-16-Politico

  •  83959 просмотра
Глава НЭК "Укрэнерго" раскрывает: почему выключают свет на разное время в разных регионах Украины?

Глава НЭК "Укрэнерго" раскрывает: почему выключают свет на разное время в разных регионах Украины?

  •  79717 просмотра
путин угрожает использовать все средства, включая ядерное оружие, для защиты интересов рф

путин угрожает использовать все средства, включая ядерное оружие, для защиты интересов рф

  •  82487 просмотра
В Запорожье прогремел взрыв

В Запорожье прогремел взрыв

  •  62191 просмотра

Публикации

Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

  •  6942 просмотра
"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

  •  89366 просмотра
На стороне путина: как компания "Олсидз Блэк Си" ради собственной выгоды подставляет Президента Украины и провоцирует продовольственный кризис

На стороне путина: как компания "Олсидз Блэк Си" ради собственной выгоды подставляет Президента Украины и провоцирует продовольственный кризис

  •  153366 просмотра
Сельхозпредприятия аграрной академии используются как "технические прокладки": анализ финансовой деятельности

Сельхозпредприятия аграрной академии используются как "технические прокладки": анализ финансовой деятельности

5 июня 2024, 05:53  •  159717 просмотра
"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

4 июня 2024, 12:18  •  174526 просмотра

Жадан присоединился к бригаде Нацгвардии "Хартия": показал выучку

Украинский писатель и певец Сергей Жадан присоединился к 13-й бригаде Национальной гвардии Украины "Хартия".

Общество •   •  7792 просмотра
Жадан присоединился к бригаде Нацгвардии "Хартия": показал выучку

С начала года более 160 тысяч транспортных средств было ввезено в Украину: каким авто предпочитают украинцы

За первые пять месяцев 2024 года в Украину было ввезено 160 750 автомобилей, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 года, при этом самым популярным брендом стал Volkswagen.

Экономика •   •  7460 просмотра
С начала года более 160 тысяч транспортных средств было ввезено в Украину: каким авто предпочитают украинцы

Польские протестующие блокируют движение грузовиков на ПП "Рава-Русская", не пропуская их на въезд в Польшу - Демченко

Польские протестующие продолжают блокировать ПП "Рава-Русская", не пропустив за минувшие сутки ни одного грузовика из Украины в Польшу, в то время как въезд в Украину был разрешен только 60 грузовикам.

Общество •   •  8122 просмотра
Польские протестующие блокируют движение грузовиков на ПП "Рава-Русская", не пропуская их на въезд в Польшу - Демченко

россияне ночью и утром обстреляли 4 громады Сумщины: прогремело более 30 взрывов

Ночью и утром россияне обстреляли четыре громады Сумской области, зафиксировано более 30 взрывов в результате минометных обстрелов, ударов беспилотников, мин и огня из стрелкового оружия.

Война •   •  5888 просмотра
россияне ночью и утром обстреляли 4 громады Сумщины: прогремело более 30 взрывов

Пограничники не наблюдают имеющихся сил в россии на территории беларуси - Демченко

Пограничники не наблюдают присутствия российских войск в беларуси для возможного вторжения, но это направление остается угрожающим.

Война •   •  5896 просмотра
Пограничники не наблюдают имеющихся сил в россии на территории беларуси - Демченко

Зеленский впервые созвонился с президентом Перу: призвал принять участие в Саммите мира

Зеленский провел свой первый телефонный разговор с президентом Перу Болуарте, пригласив ее принять участие в Саммите мира в Швейцарии. Это, по его словам, усилит представительство Латинской Америки.

Война •   •  9197 просмотра
Зеленский впервые созвонился с президентом Перу: призвал принять участие в Саммите мира

В Херсонской области ночью уничтожили 5 "шахедов", враг атаковал критическую инфраструктуру, 3 пострадавших

За минувшие сутки многочисленные населенные пункты в Херсонской области, включая Антоновку, Днепровское и город Херсон, подверглись вражеским обстрелам и авиаударам, в результате чего были повреждены жилые здания, объект критической инфраструктуры, медицинское учреждение и есть пострадавшие среди гражданского населения.

Война •   •  7021 просмотра
В Херсонской области ночью уничтожили 5 "шахедов", враг атаковал критическую инфраструктуру, 3 пострадавших

Курс валют на 6 июня: гривна укрепилась еще на 17 копеек

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 40,1254 грн/доллар, укрепив гривну на 17 копеек.

Экономика •   •  6297 просмотра
Курс валют на 6 июня: гривна укрепилась еще на 17 копеек

Армия рф продолжает усиливать свои силы на севере Харьковской области, но Силы обороны и дальше сдерживают врага - Демченко

Российские войска продолжают усиливать свои силы в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области, но силы обороны Украины сдерживают врага.

Война •   •  6509 просмотра
Армия рф продолжает усиливать свои силы на севере Харьковской области, но Силы обороны и дальше сдерживают врага - Демченко

минобороны рф заявляет о ночной атаке на Крым: что известно

Министерство обороны России утверждает, что российская ПВО сбила 13 украинских беспилотников над Крымом и 6 БПЛА над белгородской областью во время ночной атаки.

Война •   •  6278 просмотра
минобороны рф заявляет о ночной атаке на Крым: что известно