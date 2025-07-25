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Один из самых проницательных писателей современной европейской литературы: Жадан получил престижную премию

Киев • УНН

 • 276 просмотра

Украинский писатель Сергей Жадан стал лауреатом Австрийской государственной премии по европейской литературе. Жюри отметило его голос как выразителя опыта украинцев во время войны.

Один из самых проницательных писателей современной европейской литературы: Жадан получил престижную премию

Сегодня украинский писатель, поэт и военнослужащий Сергей Жадан получил Австрийскую государственную премию по европейской литературе, которую традиционно вручают во время Зальцбургского фестиваля, передает УНН со ссылкой на Министерство культуры.

Детали

В этом году жюри отметило Жадана как "одного из самых проницательных писателей современной европейской литературы", чей голос стал выразителем опыта украинцев во время войны. Министр культуры Австрии Андреас Баблер подчеркнул: "Сергей Жадан придает ужасу войны и невидимому, всепроникающему страху литературный язык".

На церемонии Сергей Жадан произнес речь под названием "Свидетельствовать и любить", в которой рассказал о роли писателя во время войны, ценности правды и силе любви как способности не потерять человеческое лицо в нечеловеческих обстоятельствах.

Наша реальность не умещается ныне в читательский опыт, она выходит за его пределы, она его, по большому счету, не нуждается. Литература не всегда кажется уместной, когда речь заходит о созерцании смерти 

- отметил поэт.

Жадан присоединился к бригаде Нацгвардии "Хартия": показал выучку06.06.24, 09:49 • 24802 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Культура
Австрия
Украина
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