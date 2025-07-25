Один из самых проницательных писателей современной европейской литературы: Жадан получил престижную премию
Киев • УНН
Украинский писатель Сергей Жадан стал лауреатом Австрийской государственной премии по европейской литературе. Жюри отметило его голос как выразителя опыта украинцев во время войны.
Сегодня украинский писатель, поэт и военнослужащий Сергей Жадан получил Австрийскую государственную премию по европейской литературе, которую традиционно вручают во время Зальцбургского фестиваля, передает УНН со ссылкой на Министерство культуры.
Детали
В этом году жюри отметило Жадана как "одного из самых проницательных писателей современной европейской литературы", чей голос стал выразителем опыта украинцев во время войны. Министр культуры Австрии Андреас Баблер подчеркнул: "Сергей Жадан придает ужасу войны и невидимому, всепроникающему страху литературный язык".
На церемонии Сергей Жадан произнес речь под названием "Свидетельствовать и любить", в которой рассказал о роли писателя во время войны, ценности правды и силе любви как способности не потерять человеческое лицо в нечеловеческих обстоятельствах.
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