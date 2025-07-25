Один из самых проницательных писателей современной европейской литературы: Жадан получил престижную премию

Сегодня украинский писатель, поэт и военнослужащий Сергей Жадан получил Австрийскую государственную премию по европейской литературе, которую традиционно вручают во время Зальцбургского фестиваля, передает УНН со ссылкой на Министерство культуры.

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В этом году жюри отметило Жадана как "одного из самых проницательных писателей современной европейской литературы", чей голос стал выразителем опыта украинцев во время войны. Министр культуры Австрии Андреас Баблер подчеркнул: "Сергей Жадан придает ужасу войны и невидимому, всепроникающему страху литературный язык".

На церемонии Сергей Жадан произнес речь под названием "Свидетельствовать и любить", в которой рассказал о роли писателя во время войны, ценности правды и силе любви как способности не потерять человеческое лицо в нечеловеческих обстоятельствах.

Наша реальность не умещается ныне в читательский опыт, она выходит за его пределы, она его, по большому счету, не нуждается. Литература не всегда кажется уместной, когда речь заходит о созерцании смерти - отметил поэт.

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