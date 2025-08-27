$41.400.03
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу

Київ • УНН

 • 250 перегляди

СБУ звинувачує Магамедрасулова та його батька у продажу технічних конопель до рф.

Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу

Є чітко врегульовані законодавством процедури проведення розслідування та встановлення факту винуватості чи не винуватості особи у судовому порядку – і заяви активістів не можуть підміняти собою слідство чи протиставлятися йому. Таку думку у коментарі УНН висловив експерт Сергій Шабовта, коментуючи заяви, що стали лунати довкола справи посадовця НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого обвинувачують у торгівлі з рф.

Це справа слідства, а не активістів, які намагаються на нього вплинути, вважає експерт Сергій Шабовта.

"Це справа слідства. І лізти в цю парафію з якимись там заявами в подібний спосіб, відстоюючи і захищаючи, це, чесно кажучи, навіть аналізувати нема потреби.

І давайте з вами тверезо, ви багато разів бачили, як якісь там заходи так званих активістів на щось впливали? Слідство ніхто не зупинить, і вони готують матеріали для суду.

Готують обвинувальний акт... І далі коментувати нема чого. А ці крики, все це, щоб десь показати в засобах масової інформації… Можливо там і є справедливі нотки (у заявах активістів – ред.), але їх не можна протиставляти офіційному слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу", - вважає експерт.

Він зауважив, що в Україні, на жаль, вже дискредитоване саме поняття "активіст", адже ним часто прикриваються проплачені і малоосвічені люди.

Нагадаємо

Служба безпеки України звинуватила співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова та його батька Сентябра у нібито продажу технічних конопель представникам сектору економіки росії.

СБУ стверджує, що Магамедрасулов нібито виступав в ролі посередника продажу до республіки Дагестан (рф) партій технічної коноплі. Її незаконне вирощування, за даними правоохоронців, організував його батько.

Руслана Магамедрасулова заарештували 21 липня. 22 липня суд у Києві відправив його під варту до 16 вересня без права на заставу. Адвокати планують оскаржувати рішення суду.

Водночас після затримання працівника НАБУ та його батька з боку деяких активістів почали лунати заяву з приводу того, що затриманих обвинувачують бездоказово та позбавляють права на захист.

Лілія Подоляк

СуспільствоКримінал та НП
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України
Київ