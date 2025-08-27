Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса

Существуют четко регламентированные законодательством процедуры проведения расследования и установления факта виновности или невиновности лица в судебном порядке – и заявления активистов не могут подменять собой следствие или противопоставляться ему. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт Сергей Шабовта, комментируя заявления, которые стали звучать вокруг дела должностного лица НАБУ Руслана Магамедрасулова, которого обвиняют в торговле с рф.

Это дело следствия, а не активистов, которые пытаются на него повлиять, считает эксперт Сергей Шабовта.

"Это дело следствия. И лезть в этот приход с какими-то там заявлениями подобным образом, отстаивая и защищая, это, честно говоря, даже анализировать нет нужды.

И давайте с вами трезво, вы много раз видели, как какие-то там мероприятия так называемых активистов на что-то влияли? Следствие никто не остановит, и они готовят материалы для суда.

Готовят обвинительный акт... И дальше комментировать нечего. А эти крики, все это, чтобы где-то показать в средствах массовой информации… Возможно там и есть справедливые нотки (в заявлениях активистов – ред.), но их нельзя противопоставлять официальному следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса", - считает эксперт.

Он отметил, что в Украине, к сожалению, уже дискредитировано само понятие "активист", ведь им часто прикрываются проплаченные и малообразованные люди.

Напомним

Служба безопасности Украины обвинила сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова и его отца Сентября в якобы продаже технической конопли представителям сектора экономики россии.

СБУ утверждает, что Магамедрасулов якобы выступал в роли посредника продажи в республику Дагестан (рф) партий технической конопли. Ее незаконное выращивание, по данным правоохранителей, организовал его отец.

Руслана Магамедрасулова арестовали 21 июля. 22 июля суд в Киеве отправил его под стражу до 16 сентября без права на залог. Адвокаты планируют обжаловать решение суда.

В то же время после задержания сотрудника НАБУ и его отца со стороны некоторых активистов начали звучать заявления по поводу того, что задержанных обвиняют бездоказательно и лишают права на защиту.