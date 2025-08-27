$41.400.03
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
Відзавтра чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати за кордон - постанова уряду
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати

Осінній період потребує особливої підготовки автомобіля. Замініть фільтри, двірники та рідини, а також подбайте про чистоту кузова та салону.

Догляд на автівкою восени: що потрібно знати

Коли настає осінь, багато водіїв не замислюються про осіннє обслуговування автомобіля, що насправді є дуже важливим. УНН розповідає, як підготувати свій автомобіль до осіннього періоду, щоб потім не мати лишніх проблем.  

Підготовка технічних систем до сезону

Температурні перепади, збільшення рівня вологості приводять до виникнення поганої видимості на дорозі, тому перше, що рекомендується зробити, - замінити салонний фільтр, який у літню пору року може сильно зноситися, що, своєю чергою, може спричинити запотівання вікон. 

Рекомендується також замінити склоочисники, адже, як відомо, осінь характеризується дощами, а зношені склоочисники, а в результаті - погана видимість на дорогах, може спричинити серйозні наслідки. Якщо ж не хочете міняти самі склоочисники, то можна розглянути більш дешевий варіант - заміна лише гумок. 

Кабмін пропонує створити Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті: уряд схвалив законопроєкт20.08.25, 20:48 • 3459 переглядiв

Також на автомийках можна нанести на автівку "антидощ" та "антизапрівач", проте це індивідуальне бажання кожного водія, яке, однак, може сильно виручити у сезон дощів. 

Не варто забувати і про оновлення рідин - гальмівних, антифризу, омивача. 

Догляд за кузовом та салоном

Обов'язковою може бути автохімія для кузова, адже за все літо зовні авто пошкоджується на дорозі від піску, гальки, каменів – вони стають причиною виникнення незначних вм'ятин, подряпин, тріщин та інших нерівностей на поверхні кузова. Використання цих засобів усуне цю проблему та допоможе уникнути цвітіння або гниття днища і порогів машини.

Які автомобілі мають найкращі сидіння - нове дослідження25.08.25, 15:04 • 11014 переглядiв

Салон автомобіля також потребує чищення. Синтетична тканина, якою оббиті сидіння, стеля та двері, поступово старіють і вицвітають. Якщо салон вкритий пилом, цей процес прискорюється та посилюється. З пластикових і шкіряних поверхонь бруд легко видаляється за допомогою вологої ганчірки. Велюрову оббивку спочатку слід пропилососити, після чого, використовуючи ацетон, видалити плями.

Темні кольори автомобілів підвищують температуру повітря в містах Європи - дослідження27.08.25, 11:54 • 1930 переглядiв

Ще однією важливою порадою є вже підготуватися до заміни гуми на зимову. Це не означає, що одразу 1 вересня потрібно їхати на шиномонтаж, але не варто затягувати цей процес, адже, знаючи нашу погоду, сніг може випасти вже у жовтні, що ускладнить вашу поїзду, а потім будуть кілометрові черги на заміну. 

Шини радять водіям міняти в так званий 5-градусний режим - від +5 градусів до +10, адже літні шини на морозі дубіють і перетворюються в слизьку пластмасу.

Поради для безпечного водіння в осінній період

Щоб уникнути виникнення неприємних дорожніх пригод, радять дотримуватись декількох правил для поїздок восени:

  • потрібно забути про різку манеру їзди, яку так часто використовують влітку;
    • суворо дотримуватися дистанції до авто, що їде попереду;
      • витримувати допустимий режим швидкості.

        Однак, цих правил важливо дотримуватися не лише в осінній період, а й завжди. 

        Українці накопичили до 2 мільйонів боргів за штрафи ПДР: де за пів року найбільше25.08.25, 10:18 • 8804 перегляди

        Павло Башинський

