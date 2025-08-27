Догляд на автівкою восени: що потрібно знати

Коли настає осінь, багато водіїв не замислюються про осіннє обслуговування автомобіля, що насправді є дуже важливим. УНН розповідає, як підготувати свій автомобіль до осіннього періоду, щоб потім не мати лишніх проблем.

Підготовка технічних систем до сезону

Температурні перепади, збільшення рівня вологості приводять до виникнення поганої видимості на дорозі, тому перше, що рекомендується зробити, - замінити салонний фільтр, який у літню пору року може сильно зноситися, що, своєю чергою, може спричинити запотівання вікон.

Рекомендується також замінити склоочисники, адже, як відомо, осінь характеризується дощами, а зношені склоочисники, а в результаті - погана видимість на дорогах, може спричинити серйозні наслідки. Якщо ж не хочете міняти самі склоочисники, то можна розглянути більш дешевий варіант - заміна лише гумок.

Також на автомийках можна нанести на автівку "антидощ" та "антизапрівач", проте це індивідуальне бажання кожного водія, яке, однак, може сильно виручити у сезон дощів.

Не варто забувати і про оновлення рідин - гальмівних, антифризу, омивача.

Догляд за кузовом та салоном

Обов'язковою може бути автохімія для кузова, адже за все літо зовні авто пошкоджується на дорозі від піску, гальки, каменів – вони стають причиною виникнення незначних вм'ятин, подряпин, тріщин та інших нерівностей на поверхні кузова. Використання цих засобів усуне цю проблему та допоможе уникнути цвітіння або гниття днища і порогів машини.

Салон автомобіля також потребує чищення. Синтетична тканина, якою оббиті сидіння, стеля та двері, поступово старіють і вицвітають. Якщо салон вкритий пилом, цей процес прискорюється та посилюється. З пластикових і шкіряних поверхонь бруд легко видаляється за допомогою вологої ганчірки. Велюрову оббивку спочатку слід пропилососити, після чого, використовуючи ацетон, видалити плями.

Ще однією важливою порадою є вже підготуватися до заміни гуми на зимову. Це не означає, що одразу 1 вересня потрібно їхати на шиномонтаж, але не варто затягувати цей процес, адже, знаючи нашу погоду, сніг може випасти вже у жовтні, що ускладнить вашу поїзду, а потім будуть кілометрові черги на заміну.

Шини радять водіям міняти в так званий 5-градусний режим - від +5 градусів до +10, адже літні шини на морозі дубіють і перетворюються в слизьку пластмасу.

Поради для безпечного водіння в осінній період

Щоб уникнути виникнення неприємних дорожніх пригод, радять дотримуватись декількох правил для поїздок восени:

потрібно забути про різку манеру їзди, яку так часто використовують влітку;

суворо дотримуватися дистанції до авто, що їде попереду;

витримувати допустимий режим швидкості.

Однак, цих правил важливо дотримуватися не лише в осінній період, а й завжди.

