Темні кольори автомобілів підвищують температуру повітря в містах Європи - дослідження

Київ • УНН

 • 858 перегляди

Нове дослідження в Лісабоні показало, що автомобілі темного кольору випромінюють більше тепла, ніж світлі, підвищуючи температуру повітря. Це погіршує ефект міського теплового острова, особливо в умовах аномальної спеки в Європі.

У спекотний літній день припарковані на вулиці автомобілі можуть розжарюватися як піч, і ситуацію може погіршити колір авто, що може навіть нагрівати цілі міські райони, свідчить нове дослідження, проведене у Лісабоні, пише УНН з посиланням на Euronews.

Деталі

У новому дослідженні, опублікованому в журналі City and Environment Interactions, учені виявили, що машини темного кольору випромінюють набагато більше тепла, ніж світлі, підвищуючи температуру повітря на кілька градусів.

А у масштабах тисяч припаркованих автомобілів цей прихований фактор може значно погіршити ефект міського теплового острова. Багато в чому і тому в містах стає набагато спекотніше, ніж на околицях.

Марсія Матіас та її колеги з Лісабонського університету виміряли температуру повітря навколо двох автомобілів - чорного та білого, залишених на відкритому повітрі більш ніж на п'ять годин під ясним літнім небом. При температурі 36°C чорний автомобіль підвищував температуру повітря поблизу цілих 3,8°C проти асфальтом поруч із ним. А білий автомобіль мав набагато менший вплив.

Різниця полягає в тому, який обсяг світла відбивають різні кольори.

Біла фарба відбиває від 75 до 85 відсотків сонячного світла, що надходить, а чорна – всього 5-10 відсотків, решту поглинає. І на відміну від асфальту, який товстий і відносно повільно нагрівається, тонкий металевий корпус автомобіля швидко розжарюється і віддає тепло прямо в повітря.

"Уявіть собі тисячі автомобілів, припаркованих по всьому місту, кожен з яких діє як маленьке джерело тепла або тепловий екран, - пояснює Матіас. - Їх колір може фактично змінити температуру вулиць".

Чому Європа вразлива

В останні роки Європа страждає від рекордно сильної спеки: цього літа у низці міст температура перевищила 40°C. Дослідження, проведене минулого літа, показало, що зміна клімату втричі збільшила кількість загиблих від однієї екстремальної теплової хвилі.

Тепловий стрес не лише викликає дискомфорт. Впливи, що повторюються, можуть прискорити біологічне старіння, вплинути на психічне здоров'я і зробити дітей більш уразливими до зневоднення, респіраторних захворювань і навіть смерті. Літні люди та люди з вже існуючими захворюваннями наражаються на найбільший ризик.

У таких містах, як Лондон і Париж, де нічна температура може триматися на 4°C вище, ніж у навколишніх районах, відсутність полегшення після заходу сонця лише посилює небезпеку.

Як міста борються із проблемою

По всій Європі міста поспішають адаптуватись до нових умов. У деяких, наприклад, у Барселоні, створені кліматичні притулки - громадські будинки, такі як бібліотеки, школи або музеї, які залишаються відкритими під час аномальної спеки, щоб забезпечити жителям прохолодніші приміщення.

Інші озеленюють свої вулиці. У нідерландському місті Бреда береги річок були перетворені на сади, а бетонна плитка замінена травою та деревами. Тепер 60% міста – це зелені насадження. До 2030 року місцева влада має намір перетворити Бреду в одне з найбагатших природою міст Європи.

Такі проекти потребують часу та інвестицій. Саме тому дедалі більшу увагу привертають швидші та дешевші стратегії, такі як підвищення відбивної спроможності міст. Автомобілі, як випливає з цього дослідження, можуть стати частиною цього набору інструментів.

Дослідники підрахували, що перефарбування темних автомобілів у Лісабоні в світліші відтінки може подвоїти відбивну здатність деяких вулиць з 20 до майже 40 відсотків і знизити температуру повітря біля поверхні в спекотні безвітряні дні.

Сара Берк, експерт з клімату з Університету Північної Кароліни, називає цей підхід "новаторським", оскільки більшість досліджень у галузі охолодження міст зосереджена на дахах, що відбивають тепло, або світліших тротуарах. "Транспортні засоби - це напрочуд втрачена частина головоломки міської спеки", - зазначила вона.

Автопарки таксі, фургонів доставки або муніципальних автомобілів можуть бути особливо ефективними кандидатами на світле фарбування, додала Матіас.

Юлія Шрамко

