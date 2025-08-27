$41.400.03
Темные цвета автомобилей усиливают жару в городах Европы - исследование

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Новое исследование в Лиссабоне показало, что автомобили темного цвета излучают больше тепла, чем светлые, повышая температуру воздуха. Это усугубляет эффект городского теплового острова, особенно в условиях аномальной жары в Европе.

Темные цвета автомобилей усиливают жару в городах Европы - исследование

В жаркий летний день припаркованные на улице автомобили могут раскаляться как печь, и ситуацию может усугубить цвет авто, что может даже нагревать целые городские районы, свидетельствует новое исследование, проведенное в Лиссабоне, пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

В новом исследовании, опубликованном в журнале City and Environment Interactions, ученые обнаружили, что машины темного цвета излучают гораздо больше тепла, чем светлые, повышая температуру воздуха на несколько градусов.

А в масштабах тысяч припаркованных автомобилей этот скрытый фактор может значительно ухудшить эффект городского теплового острова. Во многом и потому в городах становится гораздо жарче, чем в окрестностях.

Марсия Матиас и ее коллеги из Лиссабонского университета измерили температуру воздуха вокруг двух автомобилей - черного и белого, оставленных на открытом воздухе более чем на пять часов под ясным летним небом. При температуре 36°C черный автомобиль повышал температуру воздуха вблизи целых 3,8°C против асфальта рядом с ним. А белый автомобиль имел гораздо меньшее влияние.

Разница заключается в том, какой объем света отражают разные цвета.

Белая краска отражает от 75 до 85 процентов поступающего солнечного света, а черная – всего 5-10 процентов, остальное поглощает. И в отличие от асфальта, который толстый и относительно медленно нагревается, тонкий металлический корпус автомобиля быстро раскаляется и отдает тепло прямо в воздух.

"Представьте себе тысячи автомобилей, припаркованных по всему городу, каждый из которых действует как маленький источник тепла или тепловой экран, - объясняет Матиас. - Их цвет может фактически изменить температуру улиц".

Почему Европа уязвима

В последние годы Европа страдает от рекордно сильной жары: этим летом в ряде городов температура превысила 40°C. Исследование, проведенное прошлым летом, показало, что изменение климата втрое увеличило количество погибших от одной экстремальной тепловой волны.

Тепловой стресс не только вызывает дискомфорт. Повторяющиеся воздействия могут ускорить биологическое старение, повлиять на психическое здоровье и сделать детей более уязвимыми к обезвоживанию, респираторным заболеваниям и даже смерти. Пожилые люди и люди с уже существующими заболеваниями подвергаются наибольшему риску.

В таких городах, как Лондон и Париж, где ночная температура может держаться на 4°C выше, чем в окружающих районах, отсутствие облегчения после захода солнца только усугубляет опасность.

Как города борются с проблемой

По всей Европе города спешат адаптироваться к новым условиям. В некоторых, например, в Барселоне, созданы климатические убежища - общественные здания, такие как библиотеки, школы или музеи, которые остаются открытыми во время аномальной жары, чтобы обеспечить жителям более прохладные помещения.

Другие озеленяют свои улицы. В нидерландском городе Бреда берега рек были превращены в сады, а бетонная плитка заменена травой и деревьями. Теперь 60% города – это зеленые насаждения. К 2030 году местные власти намерены превратить Бреду в один из самых богатых природой городов Европы.

Такие проекты требуют времени и инвестиций. Именно поэтому все большее внимание привлекают более быстрые и дешевые стратегии, такие как повышение отражательной способности городов. Автомобили, как следует из этого исследования, могут стать частью этого набора инструментов.

Исследователи подсчитали, что перекраска темных автомобилей в Лиссабоне в более светлые оттенки может удвоить отражательную способность некоторых улиц с 20 до почти 40 процентов и снизить температуру воздуха у поверхности в жаркие безветренные дни.

Сара Берк, эксперт по климату из Университета Северной Каролины, называет этот подход "новаторским", поскольку большинство исследований в области охлаждения городов сосредоточено на крышах, отражающих тепло, или более светлых тротуарах. "Транспортные средства - это на удивление упущенная часть головоломки городской жары", - отметила она.

Автопарки такси, фургонов доставки или муниципальных автомобилей могут быть особенно эффективными кандидатами на светлую окраску, добавила Матиас.

Юлия Шрамко

