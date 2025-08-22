$41.220.16
Жара убивает производительность: ООН призывает к срочным действиям для защиты работников от теплового стресса

Киев • УНН

 • 6 просмотра

ООН призывает правительства и работодателей принять меры для защиты работников от экстремальной жары. Тепловой стресс ежегодно становится причиной более 22,8 млн производственных травм.

Жара убивает производительность: ООН призывает к срочным действиям для защиты работников от теплового стресса

Организация Объединенных Наций призвала правительства и работодателей во всем мире принять срочные меры для защиты работников от экстремальной жары, которая усиливается вследствие изменения климата. По данным ООН, волны тепла становятся все более частыми и интенсивными, а негативные последствия уже ощущают сотни миллионов людей. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Согласно новому совместному отчету ВОЗ и Всемирной метеорологической организации, производительность труда снижается на 2–3% с каждым повышением температуры более 20°C. Сегодня более половины населения мира работает в условиях, опасных для здоровья, а тепловой стресс вызывает более 22,8 млн производственных травм ежегодно.

Главные риски для здоровья:

  • тепловой удар и обезвоживание;
    • дисфункция почек;
      • неврологические расстройства;
        • риск коллапса организма во время работы.

          Особенно уязвимы работники в сферах, требующих физической нагрузки: сельское хозяйство, строительство, рыболовство. Также под угрозой - дети и пожилые люди в развивающихся странах.

          Что предлагает ООН

          Агентства подчеркивают, что защита работников от жары – это не только вопрос здравоохранения, но и экономическая необходимость. Среди ключевых шагов:

          • разработка региональных планов действий против жары;
            • установление максимально допустимых рабочих температур;
              • обучение медицинских работников и спасателей, ведь тепловой стресс часто диагностируется неправильно;
                • активное участие профсоюзов и работодателей в формировании правил безопасности.

                  Никто не должен рисковать жизнью или здоровьем только ради заработка

                  - подчеркнул представитель ВОЗ Рюдигер Крех, комментируя новые данные.

                  Напомним

                  Ученые обнаружили, что рост ультрафиолетового излучения изменяет химический состав листьев хвойных деревьев, делая их более легковоспламеняющимися. Это увеличивает риск масштабных лесных пожаров, усиливая влияние изменения климата.

                  Степан Гафтко

                  ОбществоЗдоровьеНовости Мира
                  Ребенок
                  Всемирная организация здравоохранения
                  Reuters
                  Организация Объединенных Наций