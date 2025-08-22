Жара убивает производительность: ООН призывает к срочным действиям для защиты работников от теплового стресса
Киев • УНН
ООН призывает правительства и работодателей принять меры для защиты работников от экстремальной жары. Тепловой стресс ежегодно становится причиной более 22,8 млн производственных травм.
Организация Объединенных Наций призвала правительства и работодателей во всем мире принять срочные меры для защиты работников от экстремальной жары, которая усиливается вследствие изменения климата. По данным ООН, волны тепла становятся все более частыми и интенсивными, а негативные последствия уже ощущают сотни миллионов людей. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Согласно новому совместному отчету ВОЗ и Всемирной метеорологической организации, производительность труда снижается на 2–3% с каждым повышением температуры более 20°C. Сегодня более половины населения мира работает в условиях, опасных для здоровья, а тепловой стресс вызывает более 22,8 млн производственных травм ежегодно.
Главные риски для здоровья:
- тепловой удар и обезвоживание;
- дисфункция почек;
- неврологические расстройства;
- риск коллапса организма во время работы.
Особенно уязвимы работники в сферах, требующих физической нагрузки: сельское хозяйство, строительство, рыболовство. Также под угрозой - дети и пожилые люди в развивающихся странах.
Что предлагает ООН
Агентства подчеркивают, что защита работников от жары – это не только вопрос здравоохранения, но и экономическая необходимость. Среди ключевых шагов:
- разработка региональных планов действий против жары;
- установление максимально допустимых рабочих
температур;
- обучение медицинских работников и спасателей, ведь
тепловой стресс часто диагностируется неправильно;
- активное участие профсоюзов и работодателей в
формировании правил безопасности.
Никто не должен рисковать жизнью или здоровьем только ради заработка
