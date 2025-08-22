$41.220.16
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 16669 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 33903 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 34275 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 42099 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 23532 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 34287 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 72307 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 79417 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 82071 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
Спека вбиває продуктивність: ООН закликає до термінових дій задля захисту працівників від теплового стресу

Київ • УНН

 • 768 перегляди

ООН закликає уряди та роботодавців вжити заходів для захисту працівників від екстремальної спеки. Тепловий стрес спричиняє понад 22,8 млн виробничих травм щороку.

Спека вбиває продуктивність: ООН закликає до термінових дій задля захисту працівників від теплового стресу

Організація Об’єднаних Націй закликала уряди та роботодавців у всьому світі вжити термінових заходів для захисту працівників від екстремальної спеки, яка посилюється внаслідок зміни клімату. За даними ООН, хвилі тепла стають дедалі частішими й інтенсивнішими, а негативні наслідки вже відчувають сотні мільйонів людей. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Згідно з новим спільним звітом ВООЗ та Всесвітньої метеорологічної організації, продуктивність праці знижується на 2–3% з кожним підвищенням температури понад 20°C. Сьогодні понад половина населення світу працює в умовах, небезпечних для здоров’я, а тепловий стрес спричиняє понад 22,8 млн виробничих травм щороку.

Головні ризики для здоров’я:

  • тепловий удар і зневоднення;
    • дисфункція нирок;
      • неврологічні розлади;
        • ризик колапсу організму під час роботи.

          Особливо вразливими є працівники у сферах, що вимагають фізичного навантаження: сільське господарство, будівництво, рибальство. Також під загрозою - діти та літні люди в країнах, що розвиваються.

          Що пропонує ООН

          Агентства наголошують, що захист працівників від спеки – це не лише питання охорони здоров’я, а й економічна необхідність. Серед ключових кроків:

          • розробка регіональних планів дій проти спеки;
            • встановлення максимально допустимих робочих температур;
              • навчання медичних працівників і рятувальників, адже тепловий стрес часто діагностується неправильно;
                • активна участь профспілок та роботодавців у формуванні правил безпеки.

                  Ніхто не повинен ризикувати життям чи здоров’ям лише заради заробітку

                  - наголосив представник ВООЗ Рюдігер Крех, коментуючи нові дані.

                  Нагадаємо

                  Вчені виявили, що зростання ультрафіолетового випромінювання змінює хімічний склад листя хвойних дерев, роблячи їх більш легкозаймистими. Це збільшує ризик масштабних лісових пожеж, посилюючи вплив зміни клімату.

                  Степан Гафтко

                  СуспільствоЗдоров'яНовини Світу
                  Дитина
                  Всесвітня організація охорони здоров'я
                  Reuters
                  Організація Об'єднаних Націй