Спека вбиває продуктивність: ООН закликає до термінових дій задля захисту працівників від теплового стресу
Київ • УНН
ООН закликає уряди та роботодавців вжити заходів для захисту працівників від екстремальної спеки. Тепловий стрес спричиняє понад 22,8 млн виробничих травм щороку.
Організація Об’єднаних Націй закликала уряди та роботодавців у всьому світі вжити термінових заходів для захисту працівників від екстремальної спеки, яка посилюється внаслідок зміни клімату. За даними ООН, хвилі тепла стають дедалі частішими й інтенсивнішими, а негативні наслідки вже відчувають сотні мільйонів людей. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Згідно з новим спільним звітом ВООЗ та Всесвітньої метеорологічної організації, продуктивність праці знижується на 2–3% з кожним підвищенням температури понад 20°C. Сьогодні понад половина населення світу працює в умовах, небезпечних для здоров’я, а тепловий стрес спричиняє понад 22,8 млн виробничих травм щороку.
Головні ризики для здоров’я:
- тепловий удар і зневоднення;
- дисфункція нирок;
- неврологічні розлади;
- ризик колапсу організму під час роботи.
Особливо вразливими є працівники у сферах, що вимагають фізичного навантаження: сільське господарство, будівництво, рибальство. Також під загрозою - діти та літні люди в країнах, що розвиваються.
Що пропонує ООН
Агентства наголошують, що захист працівників від спеки – це не лише питання охорони здоров’я, а й економічна необхідність. Серед ключових кроків:
- розробка регіональних планів дій проти спеки;
- встановлення максимально допустимих робочих
температур;
- навчання медичних працівників і рятувальників, адже
тепловий стрес часто діагностується неправильно;
- активна участь профспілок та роботодавців у
формуванні правил безпеки.
Ніхто не повинен ризикувати життям чи здоров’ям лише заради заробітку
Нагадаємо
Вчені виявили, що зростання ультрафіолетового випромінювання змінює хімічний склад листя хвойних дерев, роблячи їх більш легкозаймистими. Це збільшує ризик масштабних лісових пожеж, посилюючи вплив зміни клімату.