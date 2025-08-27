Уход за автомобилем осенью: что нужно знать

Когда наступает осень, многие водители не задумываются об осеннем обслуживании автомобиля, что на самом деле очень важно. УНН рассказывает, как подготовить свой автомобиль к осеннему периоду, чтобы потом не иметь лишних проблем.

Подготовка технических систем к сезону

Температурные перепады, увеличение уровня влажности приводят к возникновению плохой видимости на дороге, поэтому первое, что рекомендуется сделать, - заменить салонный фильтр, который в летнее время года может сильно износиться, что, в свою очередь, может вызвать запотевание окон.

Рекомендуется также заменить стеклоочистители, ведь, как известно, осень характеризуется дождями, а изношенные стеклоочистители, а в результате - плохая видимость на дорогах, может привести к серьезным последствиям. Если же не хотите менять сами стеклоочистители, то можно рассмотреть более дешевый вариант - замена только резинок.

Также на автомойках можно нанести на автомобиль "антидождь" и "антизапотеватель", однако это индивидуальное желание каждого водителя, которое, однако, может сильно выручить в сезон дождей.

Не стоит забывать и об обновлении жидкостей - тормозных, антифриза, омывателя.

Уход за кузовом и салоном

Обязательной может быть автохимия для кузова, ведь за все лето снаружи авто повреждается на дороге от песка, гальки, камней – они становятся причиной возникновения незначительных вмятин, царапин, трещин и других неровностей на поверхности кузова. Использование этих средств устранит эту проблему и поможет избежать цветения или гниения днища и порогов машины.

Салон автомобиля также нуждается в чистке. Синтетическая ткань, которой обиты сиденья, потолок и двери, постепенно стареют и выцветают. Если салон покрыт пылью, этот процесс ускоряется и усиливается. С пластиковых и кожаных поверхностей грязь легко удаляется с помощью влажной тряпки. Велюровую обивку сначала следует пропылесосить, после чего, используя ацетон, удалить пятна.

Еще одним важным советом является уже подготовиться к замене резины на зимнюю. Это не означает, что сразу 1 сентября нужно ехать на шиномонтаж, но не стоит затягивать этот процесс, ведь, зная нашу погоду, снег может выпасть уже в октябре, что усложнит вашу поездку, а потом будут километровые очереди на замену.

Шины советуют водителям менять в так называемый 5-градусный режим - от +5 градусов до +10, ведь летние шины на морозе дубеют и превращаются в скользкую пластмассу.

Советы для безопасного вождения в осенний период

Чтобы избежать возникновения неприятных дорожных происшествий, советуют придерживаться нескольких правил для поездок осенью:

нужно забыть о резкой манере езды, которую так часто используют летом;

строго соблюдать дистанцию до впереди идущего автомобиля;

выдерживать допустимый режим скорости.

Однако, этих правил важно придерживаться не только в осенний период, но и всегда.

