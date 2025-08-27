$41.400.03
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
С завтрашнего дня мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать за границу - постановление правительства
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать

Киев • УНН

 • 802 просмотра

Осенний период требует особой подготовки автомобиля. Замените фильтры, дворники и жидкости, а также позаботьтесь о чистоте кузова и салона.

Уход за автомобилем осенью: что нужно знать

Когда наступает осень, многие водители не задумываются об осеннем обслуживании автомобиля, что на самом деле очень важно. УНН рассказывает, как подготовить свой автомобиль к осеннему периоду, чтобы потом не иметь лишних проблем.  

Подготовка технических систем к сезону

Температурные перепады, увеличение уровня влажности приводят к возникновению плохой видимости на дороге, поэтому первое, что рекомендуется сделать, - заменить салонный фильтр, который в летнее время года может сильно износиться, что, в свою очередь, может вызвать запотевание окон. 

Рекомендуется также заменить стеклоочистители, ведь, как известно, осень характеризуется дождями, а изношенные стеклоочистители, а в результате - плохая видимость на дорогах, может привести к серьезным последствиям. Если же не хотите менять сами стеклоочистители, то можно рассмотреть более дешевый вариант - замена только резинок. 

Кабмин предлагает создать Национальное бюро расследований аварийных происшествий на транспорте: правительство одобрило законопроект

Также на автомойках можно нанести на автомобиль "антидождь" и "антизапотеватель", однако это индивидуальное желание каждого водителя, которое, однако, может сильно выручить в сезон дождей. 

Не стоит забывать и об обновлении жидкостей - тормозных, антифриза, омывателя. 

Уход за кузовом и салоном

Обязательной может быть автохимия для кузова, ведь за все лето снаружи авто повреждается на дороге от песка, гальки, камней – они становятся причиной возникновения незначительных вмятин, царапин, трещин и других неровностей на поверхности кузова. Использование этих средств устранит эту проблему и поможет избежать цветения или гниения днища и порогов машины.

Какие автомобили имеют лучшие сиденья - новое исследование

Салон автомобиля также нуждается в чистке. Синтетическая ткань, которой обиты сиденья, потолок и двери, постепенно стареют и выцветают. Если салон покрыт пылью, этот процесс ускоряется и усиливается. С пластиковых и кожаных поверхностей грязь легко удаляется с помощью влажной тряпки. Велюровую обивку сначала следует пропылесосить, после чего, используя ацетон, удалить пятна.

Темные цвета автомобилей повышают температуру воздуха в городах Европы - исследование

Еще одним важным советом является уже подготовиться к замене резины на зимнюю. Это не означает, что сразу 1 сентября нужно ехать на шиномонтаж, но не стоит затягивать этот процесс, ведь, зная нашу погоду, снег может выпасть уже в октябре, что усложнит вашу поездку, а потом будут километровые очереди на замену. 

Шины советуют водителям менять в так называемый 5-градусный режим - от +5 градусов до +10, ведь летние шины на морозе дубеют и превращаются в скользкую пластмассу.

Советы для безопасного вождения в осенний период

Чтобы избежать возникновения неприятных дорожных происшествий, советуют придерживаться нескольких правил для поездок осенью:

  • нужно забыть о резкой манере езды, которую так часто используют летом;
    • строго соблюдать дистанцию до впереди идущего автомобиля;
      • выдерживать допустимый режим скорости.

        Однако, этих правил важно придерживаться не только в осенний период, но и всегда. 

        Украинцы накопили до 2 миллионов долгов по штрафам ПДД: где за полгода больше всего

        Павел Башинский

