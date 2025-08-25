Какие автомобили имеют лучшие сиденья - новое исследование

Исследование качества сидений J.D. Power Seat Quality 2025 года назвало автомобили с лучшими сиденьями, от Subaru Impreza до Porsche 911, сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Большинство опросов об автомобилях сосредоточены на мощности, времени зарядки или на том, работает ли Apple CarPlay без зависания. Но исследование качества и удовлетворенности сиденьями J.D. Power в США за 2025 год сразу касается той части автомобиля, к которой вы фактически прикасаетесь ежедневно: сиденья. Результаты этого года показывают небольшие улучшения в некоторых моделях, но в целом жалоб на подголовники, боковые поддержки и неудобную электронику стало больше. Что удивительно, учитывая, как много производители хвастаются комфортом.

Это напоминание о том, что сиденья - это не просто пена и ткань. Они являются разницей между тем, чтобы любить автомобиль, и тем, чтобы ругаться на него в час пик.

Toyota Corolla Hatchback

Toyota Corolla Le

Разбивая результаты по категориям, автомобили, которые возглавили исследование, были неоднозначными. В сегменте малых/компактных автомобилей Subaru Impreza и Toyota Corolla получили похвалу за ежедневный комфорт. Если перейти на среднеразмерные и большие седаны, то Hyundai Sonata и Kia K5 доказали, что вам не нужно покупать премиум-класс, чтобы избежать боли в спине.

Покупатели кроссоверов (SUV) также не остались в стороне. Kia Telluride и Chevrolet Traverse получили похвалу за комфорт для большой семьи, тогда как Bronco Sport от Ford возглавил класс компактных кроссоверов.

И да, премиальные автомобили сделали свое дело. BMW Z4, Porsche 911 и Audi A5 показали, что иногда деньги действительно покупают счастье - по крайней мере, для вашего позвоночника.

Kia Telluride

Почему сиденья внезапно стали полем битвы

Годами сиденья были второстепенной темой, пока не начали накапливаться жалобы. Фактически, сиденья сейчас являются таким оружием бренда, что Nissan занят продажей своих автомобильных сидений как настоящих офисных кресел в Китае, утверждая, что кресла N7 достаточно хороши для вашей офисной работы. И то, что автопроизводители пытаются вторгнуться в ваш домашний офис, свидетельствует, что комфорт стал "маркетинговым золотом", отмечает издание.

Исследование J.D. Power подчеркивает эту связь. Сиденья - вместе с силовыми агрегатами - являются двумя важнейшими факторами общей удовлетворенности автомобилем. Это означает, что если автопроизводитель неудачно изготавливает свои сиденья, это влечет за собой репутацию всей модели.

Porsche Taycan

Porsche Taycan 4S Black Edition