131 ввезенное авто попало в этом году под налог на роскошь: самые популярные Porsche и Mercedes-Benz

В Украину за 5 месяцев 2025 года из-за границы было ввезено 131 "роскошный" автомобиль. Это в 3,4 раза меньше, чем за пять месяцев прошлого года — 448 авто, но по сравнению с 2021 годом дорогих автомобилей стало на 42% больше, пишет УНН со ссылкой на Опендатамедиа.

Детали

Отмечается, что больше всего автомобилей попало в:

Киев – 43% от общего количества;

Киевскую область — 13%;

Одесскую область — 9%;

Львовскую область — 9%.

Также сообщается, что из 63% всех ввезенных в Украину автомобилей, которые подпадают под налог на роскошь, в этом году — это Porsche. В частности, популярные Taycan и Cayenne E-hybrid. Вторую строчку заняли Mercedes-Benz — 21% от всего количества. Наибольшей популярностью у украинцев пользуются Mercedes-Benz S 450 и Mercedes-Benz S 580 4matic.

Сейчас перечень автомобилей, которые облагаются транспортным налогом, включает 338 моделей. В прошлом году их было больше – 468 - говорится в сообщении.

С января по апрель владельцы дорогих авто заплатили 87,2 млн грн налога. Это на 12% больше, чем за тот же период в прошлом году. Больше всего плательщиков ожидаемо в Киеве – 26,5 млн грн.

Дополнение

В мае украинцы приобрели почти 1600 легковых авто из Китая, что на 70% больше, чем в прошлом году. Наибольшим спросом пользуются электромобили, в частности VW ID.UNYX и BYD Song Plus.