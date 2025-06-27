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Financial Times
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131 ввезенное авто попало в этом году под налог на роскошь: самые популярные Porsche и Mercedes-Benz

Киев • УНН

 • 356 просмотра

В течение пяти месяцев 2025 года в Украину ввезли 131 роскошный автомобиль. Porsche и Mercedes-Benz составляют 84% от этого числа, а налоговые поступления выросли на 12%.

131 ввезенное авто попало в этом году под налог на роскошь: самые популярные Porsche и Mercedes-Benz

В Украину за 5 месяцев 2025 года из-за границы было ввезено 131 "роскошный" автомобиль. Это в 3,4 раза меньше, чем за пять месяцев прошлого года — 448 авто, но по сравнению с 2021 годом дорогих автомобилей стало на 42% больше, пишет УНН со ссылкой на Опендатамедиа.

Детали

Отмечается, что больше всего автомобилей попало в:

  • Киев – 43% от общего количества;
    • Киевскую область — 13%;
      • Одесскую область — 9%;
        • Львовскую область — 9%.

          Также сообщается, что из 63% всех ввезенных в Украину автомобилей, которые подпадают под налог на роскошь, в этом году — это Porsche. В частности, популярные Taycan и Cayenne E-hybrid. Вторую строчку заняли Mercedes-Benz — 21% от всего количества. Наибольшей популярностью у украинцев пользуются Mercedes-Benz S 450 и Mercedes-Benz S 580 4matic.

          Сейчас перечень автомобилей, которые облагаются транспортным налогом, включает 338 моделей. В прошлом году их было больше – 468

          - говорится в сообщении.

          С января по апрель владельцы дорогих авто заплатили 87,2 млн грн налога. Это на 12% больше, чем за тот же период в прошлом году. Больше всего плательщиков ожидаемо в Киеве – 26,5 млн грн.

          Дополнение

          В мае украинцы приобрели почти 1600 легковых авто из Китая, что на 70% больше, чем в прошлом году. Наибольшим спросом пользуются электромобили, в частности VW ID.UNYX и BYD Song Plus.

          Павел Зинченко

          Павел Зинченко

          ОбществоЭкономикаАвто
          Львовская область
          Одесская область
          Киев
          Tesla
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