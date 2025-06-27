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131 ввезене авто потрапило цього року під податок на розкіш: найпопулярніші Porsche та Mercedes-Benz

Київ • УНН

 • 738 перегляди

Протягом п'яти місяців 2025 року в Україну ввезли 131 розкішний автомобіль. Porsche та Mercedes-Benz становлять 84% від цього числа, а податкові надходження зросли на 12%.

131 ввезене авто потрапило цього року під податок на розкіш: найпопулярніші Porsche та Mercedes-Benz

В Україну за 5 місяців 2025 року з-за кордону було ввезено 131 "розкішний" автомобіль. Це у 3,4 рази менше, ніж за п’ять місяців торік — 448 авто, але у порівнянні до 2021 дорогих автомобілів побільшало на 42%, пише УНН з посиланням на Опендатамедіа.

Деталі

Зазначається, що найбільше автівок потрапило до:

  • Києва – 43% від загальної кількості;
    • Київщини — 13%;
      • Одещини — 9%;
        • Львівщини — 9%.

          Також повідомляється, що з 63% усіх завезених в Україну автомобілів, які підпадають під податок на розкіш, цьогоріч — це Porsche. Зокрема, популярні Taycan та Cayenne E-hybrid. Другу сходинку зайняли Mercedes-Benz — 21% від усієї кількості. Найбільшою прихильністю українців користуються Mercedes-Benz s 450 та Mercedes-Benz s 580 4matic.

          Наразі перелік автомобілів, які оподатковують транспортним податком включає 338 моделей. Торік їх було більше – 468

          - говориться у повідомленні.

          З січня по квітень власники коштовних авто заплатили 87,2 млн грн податку. Це на 12% більше, ніж за той самий період торік. Найбільше платників очікувано у Києві – 26,5 млн грн.

          Доповнення

          У травні українці придбали майже 1600 легкових авто з Китаю, що на 70% більше, ніж торік. Найбільший попит мають електромобілі, зокрема VW ID.UNYX та BYD Song Plus.

          Павло Зінченко

          Павло Зінченко

          СуспільствоЕкономікаАвто
          Львівська область
          Одеська область
          Київ
          Tesla
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